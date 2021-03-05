Kartal'da 556 personelle denetim seferberliği
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Kartal'da 556 personelle denetim seferberliği

05.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:36
Kartal'da 556 personelle denetim seferberliği

Dünya çapında salgına neden olan Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin denetimi için Kartal'da seferberlik başlatıldı.

Dünya çapında salgına neden olan Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin denetimi için Kartal'da seferberlik başlatıldı.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve ilçedeki diğer kurumların yetkilileri ile birlikte Kartal Anadolu Adliyesi'nin de yer aldığı Mustafa Kemal Caddesi ile Cevizli Mahallesi'ndeki işyerlerinde salgın ile mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri kontrol etti.

Kaymakam Demir, 30'dan fazla işyerine uğrayarak işyerleri ve vatandaşların maske, mesafe, hijyen, ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması gibi kurallara ve alınması gereken önlemlere uyup uyulmadıklarını kontrol ederken bir yandan da müşterilerin işletmelerle ilgili gördükleri eksiklikleri sordu.

"HEDEFİMİZ DENİZLERİMİZ GİBİ MASMAVİ BİR İSTANBUL"

Kontrollerin ve alınan tedbirlerin halk sağlığının korunması için yapıldığını belirten Kaymakam Abdullah Demir bir seferberlik başlattıklarını belirterek şöyle konuştu "Bugün İstanbul turuncu kategoridedir. Bizim hedefimiz denizlerimiz gibi İstanbul'un da masmavi bir kategori içinde yer almasıdır. Bu hedefle beş yüz elli altı personelimizle birlikte İstanbul'un genelinde olduğu gibi hepimiz denetime çıktık. Esnafımızı da paydaşlarımız olarak görüyoruz. Ekiplerimiz de esnafımızı bu amaç doğrultusunda yönlendirerek rehberlik yapıyor. Esnafımıza; önemlerin mavi kategoriye geçişimizi sağlayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Mavi kategoriye ulaştığımızda esnafımızın şu ana kadar çektiği sıkıntılar da sona erecek. Ne kadar önlem alırsak ve tedbirlere uyarsak hedefimize o kadar erken ulaşmış olacağız. Umarım başarılı olacağız ve hep beraber İstanbul'da da masmavi bir kategoriye ulaşmış olacağız. "


Kartal'da 556 personelle denetim seferberliği
Kartal'da 556 personelle denetim seferberliği
Kartal'da 556 personelle denetim seferberliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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