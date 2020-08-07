Kartal Belediyesi, Neyzen Tevfik Şiir (Hiciv) Yarışması'nın ilkini düzenliyor
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Kartal Belediyesi, Neyzen Tevfik Şiir (Hiciv) Yarışması'nın ilkini düzenliyor

Kartal Belediyesi'nin; ünlü ney ustası ve şair Neyzen Tevfik'i (Tevfik Kolaylı), gelecek kuşaklara tanıtmak, eski şiir türlerinden olan "hiciv"i ve şiiri özendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği 'Neyzen Tevfik Şiir (Hiciv) Yarışması' için başvurular alınmaya başlandı.

Kartal Belediyesi, Neyzen Tevfik Şiir (Hiciv) Yarışması'nın ilkini düzenliyor
07.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:00

Kartal Belediyesi'nin; ünlü ney ustası ve şair Neyzen Tevfik'i (Tevfik Kolaylı), gelecek kuşaklara tanıtmak, eski şiir türlerinden olan "hiciv"i ve şiiri özendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği 'Neyzen Tevfik Şiir (Hiciv) Yarışması' için başvurular alınmaya başlandı.

Hiciv ustası Neyzen Tevfik'i, şiir üzerinden anmanın ve gündemde tutmanın konusunu oluşturduğu yarışma, tüm şairleri bekliyor.

Katılım koşulları

1- Yarışma her yaştan, amatör ve profesyonel şairlere açıktır.

2- Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 şiirle katılabilirler.

3- Yarışmaya gönderilecek yapıtlar, bilgisayar ortamında hazırlanmış olmalıdır.

4- Yarışmaya gönderilecek şiirlerin, hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bir başka yarışmaya gönderilmiş ya da bir başka yayın organında yayımlanmış şiirler saptanması durumunda, yarışma dışı bırakılacaktır.

5- Katılımcılar yarışmaya eserlerinin sol üst köşesine yazacakları gerçek adlarıyla katılacaklardır.

6- Yarışmacılar kısa özgeçmiş, adres ve iletişim bilgilerini, eserlerinin ekinde mutlaka göndereceklerdir.

7- Katılımcılar ürünlerini 8 kopya olarak, 28 Aralık 2020 mesai bitimine kadar

8- Kartal Belediyesi, ödül alanların dışında, yarışmaya gönderilen şiirlerden istediği kadarını telif hakkı ödemeden kitaplaştırabilir.

9- Yarışmanın 'Seçici Kurul Üyeleri' şu isimlerden oluşmaktadır:

Müjdat Gezen (Mizah Yazarı, Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen)

Celal Ülgen (Hukukçu, Yazar, Şair)

Kandemir Konduk (Mizah Yazarı, Senarist)

Adem Uçar (Kartal Belediye Başkan Yardımcısı)

Cihan Demirci (Mizah Yazarı, Karikatürist, Şair)

Hüseyin Fidan (Şair, Yazar)

Dilruba Nuray Erenler (Şair, Eğitimci)

Niyazi Yaşar (Şair, Yazar, Eğitimci)

10- Değerlendirme sonucunda;

Birinci seçilen yapıtın sahibine 7.500,00 TL + Plaket

İkinci seçilen yapıtın sahibine 5.000,00 TL + Plaket

Üçüncü seçilen yapıtın sahibine 2.500,00 TL + Plaket

Seçici kurul özel ödülü sahibine 1.500,00 TL + Plaket verilecektir.

11- Yarışmaya katılan herkes, katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.

12- Sonuçlar 21 Ocak 2021 tarihinde, basın yoluyla ve aynı gün Kartal Belediyesi'nin web sayfasından açıklanacak, dereceye girenlerin ödülleri ise, Neyzen Tevfik'in ölüm yıl dönümü olan 28 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen bir törenle verilecektir.

13- Sorularınızı ebrusahin@kartal.bel.tr adresine iletebilirsiniz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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