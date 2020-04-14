Kartal Belediyesi'nden sağlık emekçilerine 1000 adet 'koruyucu siperlik'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kartal Belediyesi'nden sağlık emekçilerine 1000 adet 'koruyucu siperlik' - Haberler
Kartal Belediyesi, Koşuyolu, Kartal, Güncel

Kartal Belediyesi'nden sağlık emekçilerine 1000 adet 'koruyucu siperlik'

Kartal Belediyesi, sağlık emekçilerinin Korona virüsü ile mücadelesinde önemli bir ihtiyacı tedarik etti.

14.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:55
Kartal Belediyesi'nden sağlık emekçilerine 1000 adet 'koruyucu siperlik'

Kartal Belediyesi, sağlık emekçilerinin Korona virüsü ile mücadelesinde önemli bir ihtiyacı tedarik etti. Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından alınan toplam 1000 siperlik, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hibe edildi.

Kartal Belediyesi, Korona virüs pandemisi sürecinde artan maske talebi ile birlikte, sağlık çalışanlarının önemli bir ihtiyacını karşılayarak siperlik desteğinde bulundu. Söz konusu çalışma kapsamında Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürü Cem Çetin; 1000 adet siperliği, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Cenk Kılıç'a teslim etti. Özellikle yoğun bakımda tedavi gören hastalara müdahaleyi kolaylaştıran ve sağlık çalışanlarının virüsle temasını önleyen siperlikler, gerektiğinde yukarı doğru hareket ettirilebilip kolayca dezenfekte edilebiliyor.

Virüsün yoğun olduğu ortamlarda çalışan sağlık emekçilerinin korunması amacıyla tedarik edilen maskeler, her kullanımdan sonra uygun solüsyonlar ile temizlenip steril hale getirildikten sonra yeniden kullanılabiliyor. Siperlikleri teslim alan hastane yetkilileri ise önemli bir ihtiyacın tedarik edilmesi konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Korona virüs ile mücadelede salgından korunmanın en etkili yollarından biri de maske kullanımı. Ancak artan talep ile birlikte stok sıkıntısı da beraberinde geliyor ne yazık ki. Özellikle hastanelerde bizler için kahramanca bir mücadele veren sağlık emekçilerimizin bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Bu amaçla Kartalımızın önemli hastanelerinden Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin salgınla mücadelesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünerek 1000 adet siperlik desteğinde bulunduk. Her zaman için imkanlarımız dahilinde, desteğimize ihtiyaç duyan bütün komşularımızın, kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Gözler Bakan Koca'ya çevrildi! Bu akşam kameraların karşısına geçecek Haberler
Gözler Bakan Koca'ya çevrildi! Bu akşam kameraların karşısına geçecek
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması...
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Sosyal medya yorumlarına isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Sosyal medya yorumlarına isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Bahçede yakalanan şüpheli, ev sahibi kovalayınca 5 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü
Bahçede yakalanan şüpheli, ev sahibi kovalayınca 5 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti...
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra...
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ebru Polat İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ronaldinho Lionel Messi Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Kartal Belediyesi'nden sağlık emekçilerine 1000 adet 'koruyucu siperlik' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 10:11:51. #1.14#
title