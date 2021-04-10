Kartal Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Kartal Belediyesi meclis salonunda Özlem Bulut başkanlığında gerçekleştirilen 3'üncü toplantı yılı Nisan ayı 3'ncü oturumunda 2020 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Kartal Belediyesi meclis salonunda Özlem Bulut başkanlığında gerçekleştirilen 3'üncü toplantı yılı Nisan ayı 3'ncü oturumunda 2020 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirerek, bir yılı aşkın süredir yaşanan pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen Kartal Belediyesi tarafından ilçe genelinde pek çok önemli faaliyet ve projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

AŞEVİ PROJESİYLE GÜNLÜK 10 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Kartal Belediyesi'nin alt yapıdan meydanlara, kreşlerden yeşil alanlar ve yeni kültür merkezine kadar pek çok örnek belediyecilik hizmetini Kartal'a ve Kartallılara kazandırdığını belirten Başkan Yardımcısı Aksu, koronavirüsün yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen farklı alanda çok sayıda hizmet ürettiklerini ifade etti. 200 bin çağrı alan Komşu iletişim Merkezi ekibi ile Kartal genelinde 45 bin hanenin ziyaret edildiğini söyleyen Aksu, bir yandan Kartallı komşularının fikir, öneri ve taleplerini alırken, bir yandan da kendilerine içerisinde hijyen malzemelerinin bulunduğu bir kit teslim edildiğini belirtti. Kartal'da bir ilki gerçekleştirerek Aşevi ve Gıda Bankası'nı ilçeye kazandıracaklarını söyleyen Aksu, çok kısa sürede buranın ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye başlanacağını; günlük 10 bin kişinin sıcak yemek, aylık 2 bin 500 kişinin ise kuru erzak ihtiyacını karşılayacaklarını belirtti.

"KARTAL MERKEZİNİ 25 YILLIK SORUNUNDAN KURTARDIK"

Kartal Belediyesi'nin, İBB ve İSKİ ile beraber gerçekleştirdiği atık ve yağmur suyu kanalları ile beraber 65 bin tonu bulan asfalt serimi gerçekleştirdiği bilgisini veren Aksu: "Kartal'ın önemli bir alt yapı sorununu çok kısa bir sürede çözdük. 2 ayrı koldan biri 2,5 metrekare ( 2,5 metre taban 1 metre yükseklik), diğeri ise 8 metrekare (4 metre taban 2 metre yükseklik) çevre yağmur sularını toplayan ve denize ulaşabilmesini sağlayan toplamda 5 km'lik yağmur suyu alt yapısını yenileyerek, denizle birleşen Prekast dere inşa edip Kartal merkezinin 25 yıldır kangren sorunu olan su baskınlarından kurtardık. Faaliyet raporunun hazırlanmasına emeği geçenlere ve oturumda hazır bulunarak düşüncelerini ifade eden tüm meclis üyelerine teşekkür ederim" dedi.

Sunum eşliğinde konuşmasını gerçekleştiren Aksu'nun ardından, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti gruplarından söz alan meclis üyeleri, faaliyet raporu ile ilgili görüş ve eleştirilerini meclis kürsüsünden dile getirdi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada 2020 faaliyet raporu Kartal Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı