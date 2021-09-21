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Karsu, Kalben'i ağırladı

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Karsu, Kalben'i ağırladı

Karsu sohbet ve müzik programında sevilen şarkıcı Kalben'i ağırladı.

Karsu sohbet ve müzik programında sevilen şarkıcı Kalben'i ağırladı.

Müziğin güçlü sesi Karsu'nun internet üzerinden hizmet veren yayın platformunda başlayan yeni müzik sohbet programı Karsu'nun Odası için Büyükyalı'nın ödüllü Loft'larından biri tercih edildi. 18 Eylül'de başlayan programın ilk konuğu Kalben oldu. Avrupa ve Türkiye'deki etkileyici performansları ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Karsu, programında misafirlerini eğlenceli bir sohbete davet ediyor. Müziğin başrolde olduğu programda ayrıca Karsu, piyano başına geçiyor ve konuklarıyla birlikte özel düetlere imza atıyor. - İSTANBUL

Karsu, Kalben'i ağırladı

Karsu, Kalben'i ağırladı

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