Karşıyaka Kaleci okulu açıldı
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Karşıyaka Kaleci okulu açıldı

Karşıyaka Kaleci okulu açıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Bostanlıspor ile Karşıyaka Starları ortak olarak "Karşıyaka Kaleci Okulu"nu açtı.

Bostanlı'da Gode Cengiz Spor Tesisleri Suni Çim futbol sahasında haftanın 2 günü çalışacak "Karşıyaka Kaleci Okulu"nda Beşiktaş alt yapısında kalecilik yapan, Bostanlıspor kaleci antrenörü Emirhan Kurtboğan eğitimcilik yapıyor.

Bostanlıspor Genel Sekreteri Engin Kaymaz, Türk Futbolunda önemli bir sorunun kalecilik olduğunu ve kaliteli kalecilerin az yetiştiğini ifade ederek, "Biz kulüp olarak Karşıyaka Starları ile işbirliği yaptık. Her iki kulübünde başkanlığı yapan Avni Erboy'un destekleriyle Karşıyaka'da kaleci yetiştirmeye karar verdik. Bunun için de kollarımızı sıvadık" dedi.

Engin Kaymaz, amaçlarının Türk Futboluna kalede güven duyulacak ve temeli çok iyi olan kalecilerin yetiştirilmesi olduğunu belirterek, "Yetenek sınavına tabi tuttuğumuz, içinde kalecilik sevgisi olup da yeteneklerini sınırsız bulduklarımızı bu okulumuza kayıt ediyoruz. Sayı elbette sınırlı. Bunun için seçme de yapıyoruz. Katılmak isteyenler 0 544 7351912 numaralı telefonumuzdan bilgi alabilirler. Çalışmalar Bostanlı'da Gode Cengiz Spor Tesislerinde başladı. Yetiştirdiğimiz kalecileri önce Bostanlıspor yarışmacı takımlarında, ardından da istek halinde Karşıyaka Spor Kulübü'ne vereceğiz. Bu ikisi olmazsa olmazımız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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