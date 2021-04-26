Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı...Feci kaza kamerada
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Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı...Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı.

Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı...Feci kaza kamerada

Yolu geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında can verdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadının minibüsün altında kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Çerkezköy Devlet Hastanesi yakınındaki minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde bulunan 59 M 7264 plakalı şehir içi toplu taşıma aracı, yol üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 61 yaşındaki Latife Korkmaz'a çarptı. Minibüs şoförü, altında ezilen kadını görmeyerek üzerinden geçti.

Ezilme anı kamerada

Sürücünün fark etmeyerek üzerinden geçtiği kadını gören çevredekiler durumu 112 sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs şoförü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise anbean çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı...Feci kaza kamerada
Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı...Feci kaza kamerada
Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı...Feci kaza kamerada
Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı...Feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ

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