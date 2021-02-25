Karşıt grupların birbirine girdiği Erivan semalarında savaş jetleri uçmaya başladı
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Karşıt grupların birbirine girdiği Erivan semalarında savaş jetleri uçmaya başladı

25.02.2021 17:02 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:20

Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin istifasını istedi. Paşinyan ise, çağrıya " Ülkede askeri darbe girişimi var" sözüyle karşılık verdi. Orduya destek veren halk ise, Savunma Bakanlığı önünde toplandı. Ülkede karşıt gruplar arasında tartışmalar yaşanırken Erivan semalarında Su-30 asker jetleri uçmaya başladı.

Ermenistan'da ordu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise, çağrıya " Ülkede askeri darbe girişimi var" sözüyle karşılık verdi. Orduya destek verenler ile Paşinyan destekçileri ise sokaklarda karşı karşıya gelirken ülkedeki gerginlik giderek tırmanıyor.

SAVAŞ JETLERİ UÇMAYA BAŞLADI

Ülkede karşıt gruplar arasında tartışmalar yaşanırken Erivan semalarında Su-30 asker jetleri uçmaya başladı. Paşinyan karşıtları alçak uçuş gerçekleştiren savaş jetlerini alkışladı.

Karşıt grupların birbirine girdiği Erivan semalarında savaş jetleri uçmaya başladı

"POZİSYONUMUZ AYNI"

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı son paylaştığı açıklamada "Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştı" mesajını paylaştı.

Karşıt grupların birbirine girdiği Erivan semalarında savaş jetleri uçmaya başladı

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Haber Yorumları (1)
YORUMCU: Jetleri varmiymiş. Savaşta göremedik. Bir iki tanesi uçtu ama yanlış yerlere konmuştu. Fransa ve diğer destekçilerine birlikte yok olasınız İnşaAllah.
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