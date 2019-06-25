Karşınızda Dünyanın En Hızlı Traktörü: JCB Fastrac

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de dünyanın en hızlı traktörü rekoru kırılmış, hazırlanan özel bir traktör saatte 140 kilometre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı traktörü olma ünvanına sahip olmuştu. Aradan çok uzun bir süre geçmemesine rağmen bu rekor, bir kez daha İngiltere'de kırıldı. Bu kez dünyanın en hızlı traktörünü üreten şirket JCB oldu. Formula 1 yarışlarının önde gelen mühendislik ekiplerinden bir tanesi olan Williams Advanced Engineering ile yapılan iş birliği, JCB Fastrac'e dünyanın en hızlı traktörü olma ünvanını kazandırdı. İşte o traktör;

JCB Fastrac, 1.000 beygir gücünde ve 2.500 Nm tork üretiyor. 7.2 litrelik bir dizel motora sahip olan traktörün standart CVT şanzımanı, hızlandırmanın güçlendirilmesi için 6 ileri vitesli bir şanzıman ile değiştirildi. Traktörün aerodinamik çalışmaları Williams Advanced Engineering tarafından yapıldı. Bu traktörün maksimum hızı 166 kilometre ki bu hız, İngiltere'nin Elvington kentinde bulunan havalimanında tescillenmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan JCB başkanı Lord Bamford, ilk etapta bunun sadece bir rüya olduğunu ancak bu rüyanın tüm ekip tarafından gerçekleştirilmek istendiğini, bu bağlamda da herkesin maksimum çaba sarf ettiğini söyledi. İngiliz mühendisliğinin mükemmel olduğunu söyleyen Bamford, ekibinin sahip olduğu yeteneklerin bu rüyayı gerçekleştirmek için yeterli olduğunu ve tüm çalışanlarıyla da gurur duyduğunu söyledi.

Traktörün sahip olduğu bu yüksek gücü gösteren bir tanıtım videosu, JCB'nin orijinal Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. İşte o video;