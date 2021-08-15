Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti
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Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti

Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti
Snob Magazin / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü manken Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Samyeli, deniz kenarından paylaştığı fotoğrafta rüzgarın tadını çıkardı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Defne Samyeli, yine kendisine hayran bıraktı. Hem tatil hem de sahne çalışmaları için Bodrum'da olan Defne Samyeli'den bikinili kare geldi. 49 yaşındaki sanatçı, düzgün fiziğiyle yine dikkat çekti.

ÖVGÜ DOLU MESAJLAR ALDI

Siyah bikinisiyle göz dolduran Samyeli, kareye güvercin emojisi koydu. Sadece takip ettiği kişilerin yorum yapabildiği karede sanatçıya iltifat mesajları geldi. Samyeli, binlerce beğeni aldı.

İşte Samyeli'nin o pozu:

Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkardı! Defne Samyeli deniz kenarında siyah ince iplikli bikinisiyle poz verdi

Kaynak: Snob Magazin / Barış Yahya Çinçin

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