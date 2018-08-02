Karşı Gazetesi Soruşturmasında 5 Sanık Hakkında Yakalama Kararı

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ soruşturması sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, 5 sanık hakkında yakalama kararı verdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettikleri gerekçesiyle, kapatılan Karşı gazetesinin sahibi ve 10 çalışanına yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. Mahkeme, sanıklar Alaaddin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala ve Murat Kazancı hakkında yakalama kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede talep edildiği üzere, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanıklar Alaaddin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala ve Murat Kazancı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, dava dosyasının eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutuklu olarak yargılandığı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyayla birleştirilmesine karar verirken dosya yargılama yerinin belirlenmesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) gönderildi.

CEZA İSTEMİ İddianamede, firari sanık Ufuk Emin Köroğlu ve Değer Özergün'ün, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla ve "Terörle mücadelede görev almıs kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayarak hedef gösterme" suçundan da 1 yıldan üçer yıla olmak üzere 8 yıl altışar aydan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanıklardan Alaaddin Akkaşoğlu, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Murat Kazancı ve Emrah Direk'in, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Kutlu Esendemir'in "Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi stendi. İddianamede etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması istenen sanıklar kapatılan gazetenin sahibi Turan Ababey, Emre Erciş ve Mehmet Bozkurt'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza verilmemesi talep edildi.

(Bera Nur Çam/İHA)