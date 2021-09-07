Kars'ta yedikleri ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan telef oldu
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Kars'ta yedikleri ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan telef oldu

Kars'ta yedikleri ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Kars'ın Susuz ilçesinde yedikleri ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kars'ın Susuz ilçesinde yedikleri ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çamçavuş köyündeki suların çekildiği Kars Barajı bölgesinde yeşeren alanda otlayan besicilere ait büyükbaş hayvanların midesinde şişlik oluştu.

Durumu fark eden köylüler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yardım istedi.

Bölgeye gelen veteriner hekimler, 25 büyükbaş hayvana müdahale ederek kurtardı. Ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Ekipler ayrıca hayvanların otladığı bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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