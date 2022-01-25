Kars'ta şehit Emniyet Müdürü Okkan için Mevlid-i Şerif okutuldu - Haberler
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Kars'ta şehit Emniyet Müdürü Okkan için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kars'ta şehit Emniyet Müdürü Okkan için Mevlid-i Şerif okutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kars'ta şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için mevlit okutuldu.

KARS (İHA) - Kars'ta şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için mevlit okutuldu.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, Ali Gaffar Okkan Tesislerinde Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kulüp yönetim kurulu üyeleri ve sporcuların katılımıyla şehit edilişinin 21. Yılı dolayısıyla Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için Mevlid-i Şerif okutularak, dua edildi.

Özellikle Kars'ta görev yaptığı süre içerisinde adeta vatandaşlarla gönül köprüsü kuran ve Kars Spor Kulüp Başkanlığı'nı da yürüten Ali Gaffar Okkan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. - KARS

Kars'ta şehit Emniyet Müdürü Okkan için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kars'ta şehit Emniyet Müdürü Okkan için Mevlid-i Şerif okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ali Gaffar Okkan, Erkan Aydın, Şehit, Kars, Yerel, Haber

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