Kars'ta şehit Emniyet Müdürü Okkan için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kars'ta şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için mevlit okutuldu.

KARS (İHA) - Kars'ta şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için mevlit okutuldu.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, Ali Gaffar Okkan Tesislerinde Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kulüp yönetim kurulu üyeleri ve sporcuların katılımıyla şehit edilişinin 21. Yılı dolayısıyla Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için Mevlid-i Şerif okutularak, dua edildi.

Özellikle Kars'ta görev yaptığı süre içerisinde adeta vatandaşlarla gönül köprüsü kuran ve Kars Spor Kulüp Başkanlığı'nı da yürüten Ali Gaffar Okkan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. - KARS