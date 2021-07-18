Kars'ta otomobilin bagajında taşınan maskeli koyun gülümsetti
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Kars'ta otomobilin bagajında taşınan maskeli koyun gülümsetti

Kars'ta otomobilin bagajında taşınan maskeli koyun gülümsetti
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'taki canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yaşanan hareketlilik renkli görüntülere de sahne oluyor.

Kars'taki canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yaşanan hareketlilik renkli görüntülere de sahne oluyor.

Sabah erken saatlerde köy ve çiftliklerden Alparslan Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki alana getirilen kurbanlıklar, burada besiciler tarafından satışa sunuluyor.

Besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Pazarda satın aldığı koyuna maske takarak otomobilinin bagajına bırakan Adem Kaya, çevredekileri gülümsetti.

Kaya, AA muhabirine, pazardan kurbanlık satın aldığını belirterek, "Kurban pazarı kalabalık olduğu için önlem aldık. Ortalıkta hastalık var. Koyunumuza da maske taktık. Kovid-19'u atlattığımız için hastalığa dikkat çekmek istedik." diye konuştu.

Kars'ta otomobilin bagajında taşınan maskeli koyun gülümsetti
Kars'ta otomobilin bagajında taşınan maskeli koyun gülümsetti
Kars'ta otomobilin bagajında taşınan maskeli koyun gülümsetti
Kars'ta otomobilin bagajında taşınan maskeli koyun gülümsetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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