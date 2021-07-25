Kars'ta mest eden gün batımı

Kars'ta mest eden gün batımı Kars'ta gün batımında ortaya çıkan manzara görenleri büyüledi.

Kars'ta mest eden gün batımı

KARS - Kars'ta gün batımında ortaya çıkan manzara görenleri büyüledi.

Kars'ın Selim ilçesinde Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt Barajı'nda kaydedilen görüntüler Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Allahuekber dağlarında bulutların arkasına geçen güneşin ortaya çıkardı kızılın Bayburt baraj gölüne yansıması kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bayburt Baraj gölü kıyısına gün batımını izlemek için geldiğini belirten vatandaşlar, "Allahuekber dağları eteklerinde bulunan Bayburt Baraj günündeyim. Gün batımı burada harika suya yansıması, görselliği çok güzel, arada bir gün batımı izlemek için Kars'tan buraya geliyorum" dedi.

Allahuekber Dağları'nda bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla bürünmesi adeta görenleri büyülüyor. Gün batımı ve ortaya çıkan kızıl görüntünün bulutlarla suya yansıması kameralara yansıdı.

KRS-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu