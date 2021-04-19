Kars'ta, korona virüs haritası kızardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta, korona virüs haritası kızardı

Kars'ta, korona virüs haritası kızardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta artan vaka sayılarının ardından korona virüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı.

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım
Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım

Kars'ta artan vaka sayılarının ardından korona virüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı.

Kent genelinde yaşanan artış, HES mobil uygulamasına yansırken, Özellikle son 15 günde kentin yoğun olan bölgelerinin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı.

Kars'ta son günlerde Korona virüs (Covid-19) vakalarında artış görülmesi üzerine yetkililerde bir takım önlemler almaya başladı. Kent genelinde görev alan polisler, maske, mesafe ve hijyen konularında vatandaşları uyardı. Maskesiz sokağa çıkılmasına izin vermeyen yetkililer, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, Kars'ta önceki haftaya oranla 100 bin kişide 191,28 olan vaka sayısı artarak her 100 bin kişide 291,66 oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kars'ta, korona virüs haritası kızardı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 14:48:47. #1.16#

title