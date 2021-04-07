Kars'ta kayısı bahçeleri bu kez çiçeklerle beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta kayısı bahçeleri bu kez çiçeklerle beyaza büründü

Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Kültür Sanat
Kars'ta kayısı bahçeleri bu kez çiçeklerle beyaza büründü

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerden Kars'taki bahçelere, ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan kayısı ağaçlarıyla kent beyaza büründü.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerden Kars'taki bahçelere, ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan kayısı ağaçlarıyla kent beyaza büründü.

Aras Nehri havzasında bulunan Digor ilçesinin düşük rakımlı köylerindeki kayısı bahçeleri, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Halıkışla ve Aşağı Başköy köylerinde havaların ısınmasıyla canlanan doğayla bütünleşen kayısı ağaçları, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Güzel görüntüler oluşturan beyaz çiçekli bahçeler, özellikle düğün hazırlıkları yapan çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi.

Kayısı bahçelerini gezen Mehmet Aydın, AA muhabirine, çiçek açan bahçelerin güzel manzaralar oluşturduğunu anlattı.

Yoldan geçerken kayısı bahçelerini gördüklerini ve burada fotoğraf çekildiklerini ifade eden Aydın, "Bugün nişan yaptık, nişanlımla Kars'ın güzel yerlerinde fotoğraflar çektirdik. Buradan da geçerken tesadüfen kayısı bahçelerini gördük, rakımı düşük ve merkeze göre daha sıcak diye ağaçlar çiçek açmaya başlamış. Biz de bu anı fırsat bilerek fotoğraf çektirdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ahmet Kural Burak Deniz Semiramis Pekkan
Spor Şenol Güneş Yılmaz Vural Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kars'ta kayısı bahçeleri bu kez çiçeklerle beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:39:19. #1.15#
title