Kars'ta kayısı bahçeleri bu kez çiçeklerle beyaza büründü

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerden Kars'taki bahçelere, ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan kayısı ağaçlarıyla kent beyaza büründü.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerden Kars'taki bahçelere, ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan kayısı ağaçlarıyla kent beyaza büründü.

Aras Nehri havzasında bulunan Digor ilçesinin düşük rakımlı köylerindeki kayısı bahçeleri, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Halıkışla ve Aşağı Başköy köylerinde havaların ısınmasıyla canlanan doğayla bütünleşen kayısı ağaçları, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Güzel görüntüler oluşturan beyaz çiçekli bahçeler, özellikle düğün hazırlıkları yapan çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi.

Kayısı bahçelerini gezen Mehmet Aydın, AA muhabirine, çiçek açan bahçelerin güzel manzaralar oluşturduğunu anlattı.

Yoldan geçerken kayısı bahçelerini gördüklerini ve burada fotoğraf çekildiklerini ifade eden Aydın, "Bugün nişan yaptık, nişanlımla Kars'ın güzel yerlerinde fotoğraflar çektirdik. Buradan da geçerken tesadüfen kayısı bahçelerini gördük, rakımı düşük ve merkeze göre daha sıcak diye ağaçlar çiçek açmaya başlamış. Biz de bu anı fırsat bilerek fotoğraf çektirdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan