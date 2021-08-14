Kars'ta etkili olan sel, araç ve hayvanları sürükledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonucu oluşan sel, araç ve hayvanları sürükledi, bazı evlerde su baskınına neden oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonucu oluşan sel, araç ve hayvanları sürükledi, bazı evlerde su baskınına neden oldu.

İlçeye bağlı İnkaya köyünde öğleden sonra etkili olan sağanak sele dönüştü.

Sel suları önüne aldığı araçları ve hayvanları sürükleyerek götürdü. Köyün ortasından geçen derenin taşması ve köprülerin tıkanması sonucu çok sayıda evi su bastı.

Araç ve evlerde hasar oluşurken, çok sayıda hayvan telef oldu.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İnkaya köyünün altında bulunan ve sele maruz kalan Topkaya köyünde de sel hasara neden oldu.

İnkaya köyünde evi su basan Resul Bayar, AA muhabirine, her şeyin 10 dakika içerisinde olduğunu söyledi.

Selin etkili olduğu anda ailesi ile evde olduğunu anlatan Bayar, "Kapıyı çekme fırsatımız olmadı. Çoluk çocuk içerideydi, onları hemen dışarı attım. Evi su bastı, bu hale geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik