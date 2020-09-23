Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor Kars'ta simsiyah bir atın bembeyaz bir tay dünyaya getirmesi görenleri şaşırttı. Nadir görülen 'albino' olabileceği düşülen tay henüz 3 aylık. Veterinerler, durumun mutasyondan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ancak tay 1 yaşını geçtiğinde anlayabileceklerini ileri sürerken tayın bu haliyle albinonun tüm özelliklerini taşıdığı düşünülüyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde 3 ay önce dünyaya gelen ve albinoyu andıran beyaz tay görenleri şaşırtıyor. Kars yöresine ait yerli ırk siyah bir attan doğan tayın, albinonun bütün özelliklerini taşıdığını belirten veteriner hekim Talip Senem, "Bunun bir mutasyon mu yoksa albino mu olduğu 1 yaşını geçtikten sonra belli olur. Çünkü atın göz ve deri rengi yaş aldıkça ortaya çıkar" dedi.

Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde yaşayan Mustafa Kızıltepe'ye (63) ait yerli ırk siyah renkli at, 3 ay önce nadir görülen albino hayvanlara benzerliğiyle dikkat çeken tay doğurdu. Gözleri mavi, kirpikleri, yelesi ve kuyruğuna varıncaya kadar beyaz renkten oluşan tay, sahibi Mustafa Kızıltepe'yi şaşırttı. Büyüdükçe albinoya benzeyen tay, görenlerin de ilgisini çekiyor.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

Yıllardan beri hayvancılık yaptığını belirten Mustafa Kızıltepe ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını kaydetti. Tayın annesi olan atı, küçükken satın aldığını ifade eden Kızıltepe, "Zamanında aldığım attan böyle bir tay doğdu. Bölgede ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Görenler şaşkınlıkla bakıyor" diye konuştu.

"YAŞ ALDIĞI ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK"

Pamuk beyazı tayın albino bir hayvanın tüm özelliklerini taşıdığını belirten veteriner hekim Talip Senem ise şunları söyledi:

"Albino cinsi atlar normalde bu bölgelerde yaşamamaktadır. Tabi kalıtsal değişimini bilmiyoruz. Albino tayın, normal albinonun bütün özelliklerini taşıdığını, göz renginin mavi olduğunu, saç ve burun yapısının albinoyla birebir benzer olduğunu görüyoruz. Ama bu mutasyon mu, normal albino cinsinin kalıtsal değişikliğinden kaynaklı bir cins midir, bilemiyoruz. İlerleyen dönemlerde, yaş aldığı zaman tayın fiziksel özelliklerinin değişimine bağlı olarak albino cinsi ya da mutasyona bağlı olup olmadığını görmek mümkün olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat İNCEDERE