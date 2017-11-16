Kars'ta Cuntacılıkla Suçlanan Binbaşı ve Üsteğmene Müebbet

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen eski binbaşı Serkan Akanoğlu ve üsteğmen Kadir Özcan müebbet, yüzbaşı Sinan Karademir ise 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişimi döneminde 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli tutuklu sanıklar eski binbaşı Serkan Akanoğlu, üsteğmen Kadir Özcan, yüzbaşı Sinan Karademir, astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuş Refik İvecan ile tutuksuz yargılanan 19 askeri personel katıldı.



Serkan Akanoğlu, savunmasında, darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili "Bende valilik bölgesi olduğunu söyledim. Kışladan çıkarak Çevik Kuvvet yerleşkesi önüne geldik. Buraya geldiğimizde Erdinç Serçe burada bulunuyordu. Çevik Kuvvet önünden geçen cadde yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Ben kendi araçlarımın birini Digor Pazarı'na, birini Köşem Gözde lokantasının bulunduğu kavşağa, diğerini de marketin bulunduğu kavşağa yerleştirdim. Araçları yerleştirdikten sonra durumu anlamaya başladım, polis ile koordineli yapılması gereken bir uygulamaydı ama uygulamada hiç polis yoktu." dedi.



Akanoğlu, olayı öğrendikten sonra geri dönmek istediklerini öne sürerek, şunları kaydetti:



"Harun yarbaya 'Biz burada ne yapıyoruz? İnternette meclis bombalanıyor, asker askere ateş ediyor, tugay komutanı geri çekilme konusunda birşey söylemiyor mu' diye sordum. O da bana 'Emir aldık, emre itaatsizlik mi edelim, internetteki haberlere çok da inanmamak lazım, yine bir görüşeyim' dedi. Kavşakta bulunan GZPT'ye (zırhlı tank) kışlaya dönmeleri talimatını verdim. Burada bir asker kaybolmuştu, onu bulmak için vatandaşların arasına girdim, ancak bulamadım. Geri döndüğümüzde yarbay Nihat Uçan giriş yapan tüm araçları geri göndermeye çalışarak 'Görevinizin başına gidin' diyordu. Kışlaya geri döndükten sonra mesajlar geliyordu. Verilen emirleri uygulamadım, tahliyemi istiyorum."



Kadir Özcan ise savunmasında eski binbaşı Muslih İpekliler'in KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme) planlamasına göre görevlendirmeleri yaptığını belirterek, "Nizamiye önünde beklediğimizde yüzbaşı Sinan Karademir Batı cephanelikten getirdiklerini söylediği mühimmatı rütbelilere dağıttı. Çevik Kuvvet ve Köşem Gözde arasında gidip geliyordum. Bir süre sonra vatandaşlar toplanmaya başladı. Kalabalık gruba 'Biz buraya sizin güvenliğiniz için geldik, terör saldırısından korumak için geldik' dedim. Kalabalıktan bazıları darbe olduğunu ve kışlaya geri dönmemizi söylediler. Biz de kışlaya geri döndük. Nihat Uçan bizleri geri çevirmeye çalıştı emirlere uymadık." ifadelerini kullandı.



Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, beraat talebinde bulundu.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, eski binbaşı Sinan Akanoğlu ile üsteğmen Kadir Özcan'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.



Aynı suçtan yargılanan eski yüzbaşı Sinan Karademir'e 18 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, tutuklu yargılanan astsubay Seçkin Çakmakçı'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevini kötüye kullanma" suçundan toplam 6 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına ve hükümle birlikte tahliye edilmesine karar verdi.



Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan Uzman Çavuş Atilla Civelek ile tutuksuz yargılanan 19 sanığın da beraatine karar verdi.



İddianameden



Dosya kapsamına göre sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilerek, o dönem 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli olan, eski binbaşı Serkan Akanoğlu, eski üsteğmen Kadir Özcan, eski yüzbaşı Sinan Karademir'in aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 24 askeri personelin "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyordu.