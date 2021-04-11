Kars'ta çiçek açan kayısı ağaçları görsel şölen sunuyor
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Kars'ta çiçek açan kayısı ağaçları görsel şölen sunuyor

Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta çiçek açan kayısı ağaçları görsel şölen sunuyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve endemik türler arasında yer alan "Kağızman kayısısı" ağaçları, açan çiçekleriyle güzel görüntüler oluşturdu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve endemik türler arasında yer alan "Kağızman kayısısı" ağaçları, açan çiçekleriyle güzel görüntüler oluşturdu.

Aras Nehri yatağında bulunan ve verimli topraklara sahip Kağızman'da, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başlayan kayısı bahçelerinde, renk cümbüşü yaşanıyor.

Ortaya çıkan görüntülerle adeta "beyaz gelinliğini" giyen ve canlanan doğayla bütünleşen kayısı bahçeleri, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

İriliği ve lezzetiyle ender kayısı türlerinden olan "Kağızman kayısısı"nın yetiştirildiği bahçelere gelenler, fotoğraf çekerek eşsiz güzelliği ölümsüzleştiriyor.

Ziyaretçilerden Fatih Taş, AA muhabirine, Kağızman'da birçok meyve türünün yetiştiğini belirterek, "Kağızman'a bahar geldi, ağaçlar çiçek açmaya başladı. Burada gezerek, doğanın tadını çıkartıyoruz. Salgın sürecinde stres atmaya çalışıyoruz. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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