Kars'ta av sezonu sona erdi

KARS (İHA) - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da av sezonu sona erdi.

Merkez Av Komisyonu Kararı 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini göz önünde bulundurarak 21 Ağustos 2021 ve 6 Mart 2022 tarihleri arasında avlanma sezonu olarak belirlenmişti. Av sezonu 6 Mart 2022 tarihi itibariyle tüm yurtta kapandı.

Öte yandan av sezonunun açılacağı Ağustos ayına kadar toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas haraket etmesi av ve yaban hayvanlarının yumurtalarının toplanmaması Tarım ve Orman Bakanlığı ve Merkez Av Komisyonunca alınan kurallara uyulması Av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından öneminin bilinmesi uyarısı yapıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Yerel