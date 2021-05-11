Kars'ta "Alo Fetva" hattında ramazan yoğunluğu

Kars İl Müftülüğünde dini konularda hizmet veren "Alo Fetva" hattı, ramazan ayında vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.

Kars İl Müftülüğünde dini konularda hizmet veren "Alo Fetva" hattı, ramazan ayında vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.

İl Müftülüğündeki 190 numaralı "Alo Fetva" hattında, topluma sahih dini bilginin ulaştırılması amacıyla vatandaşlardan gelen çok sayıda soruya cevap veren görevliler, bugünlerde yoğun mesai yapıyor.

Ramazan dolayısıyla yoğunluk yaşanan "Alo Fetva Hattı"nda hizmet veren 6 din görevlisi, vatandaşların merak ettiği konulardaki sorularını yanıtlıyor.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine, "Alo Fetva" hattını cep telefonuna entegre ettiklerini ve nöbetçi olan din görevlilerinin evlerinde de çağrıları yanıtladığını söyledi.

"Erzurum, Iğdır ve Ardahan'daki çağrılar da yoğun olduğunda bize geliyor"

Çevre illerdeki yoğunluğa göre bazı çağrıların Kars'a düştüğünü dile getiren Eviş, şöyle konuştu:

"Çevre illerimiz Erzurum, Iğdır ve Ardahan gibi illerdeki vatandaşlar kendi müftülüklerini aradıklarında ve onlar yoğun ya da meşgul olduğunda çağrılar direkt Kars Müftülüğü olarak bizim hattımıza düşüyor. 4'ü erkek 2'si kadın 6 din görevlimiz, ramazan ayı boyunca çağrılara cevap veriyor. Aynı zamanda il müftüsü ve il müftü yardımcısı Alo Fetva hattında ramazan ayı boyunca görev yaptık. Biz şu anda Ramazan'da günlük 40-50 soru alırken ramazandan sonra 7-10'a düşüyor."

Eviş, ramazan ayında güncel konularda ve Kovid-19 konusunda birçok soru aldıklarını anlatarak, "Ramazan ayıyla ilgili sorular geliyor, güncel olarak Kovid-19 aşısının orucu bozup bozmadığı soruluyor, kripto para caiz mi? kredi kartıyla alışverişin caiz olup olmadığı gibi sorular da geliyor." dedi.

"Yoğunluğumuz ramazan ayında yüzde 200-300 arttı"

Kars'ın yapısıyla ilgili farklı sorunların da geldiğini belirten Eviş, şunları kaydetti:

"Kars coğrafyası itibarıyla farklı mezheplerden dolayı mezheplerle ilgili sorular gelebiliyor. Bize çok telefonun gelmesi vatandaşların duyarlılığını gösteriyor. Bu anlamda da bizi memnun ediyor. Faiz, kredi kartı konusunda farklı sorular alabiliyoruz. Özellikle kripto para ve Kovid-19 aşısı en çok soru aldığımız konu. Alo Fetva hattındaki yoğunluğumuz ramazan ayında yüzde 200-300 arttı. Camilerde teravih kıldığımız zaman cemaat camide sorularını sorardı. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasında dolayı camiye gelemeyen vatandaşlarımız 190'ı arayarak bize ulaşıyor. Soruların ağırlığına göre bazı soruları il müftüsü olarak ben cevaplıyorum."

Eviş, herkesin 190'dan kendilerine ulaşabileceğini anımsatarak, "Vatandaşlarımız rahat bir şekilde sorularını sorabiliyor. 190'dan istedikleri zaman bize ulaşabilir, her konuda sorularını sorabilir. Kimsenin kimliği, numarası deşifre olmuyor, vatandaşlar mahrem konularında bile rahatlıkla sorularını sorabilir. Alo 190 numaramız ramazandan sonra da aktif, 24 saat vatandaşlarımız bizi arayabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik