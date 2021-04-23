Kars'ta 48 yıl önce 23 Nisan kutlamasına giderken kazada hayatını kaybeden öğrenciler anıldı
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Kars'ta 48 yıl önce 23 Nisan kutlamasına giderken kazada hayatını kaybeden öğrenciler anıldı

Kars'ta 48 yıl önce 23 Nisan kutlamasına giderken kazada hayatını kaybeden öğrenciler anıldı
Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Kağızman ilçesinde 48 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na giderken bulundukları askeri aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 1 Milli Eğitim personeli ve 5 öğrenci, mezarları başında anıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 48 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na giderken bulundukları askeri aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 1 Milli Eğitim personeli ve 5 öğrenci, mezarları başında anıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, Kağızman Asri Mezarlığı'ndaki anma programında yaptığı konuşmada, kazada ölen öğrenciler ile personeli unutmadıklarını söyledi.

Güner, "Personelimiz ve öğrencilerimizi 1973'te kaza sonrası kaybettik ama hala acıları taze, hala yüreğimizi sızlatıyor. Milli Eğitim camiası olarak unutmasınlar ki her öğrencimiz bizim için çok değerli." dedi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 23 Nisan 1973'te askeri aracın devrilmesi sonucu Milli Eğitim personeli Dursun Erdoğan, öğrenciler Bilgi Güler, Solmaz Toper, Selahattin Bora, Ataman Karataş ve Semanur Karadağ hayatını kaybetmiş, 44 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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