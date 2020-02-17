: Kars'ta "3. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" düzenlendi

17.02.2020 20:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:03

Kars'ta, Sanayi ve Teknolojileri Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kafkas Üniversitesi (KAÜ), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle "3. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

KAÜ Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Kars Valisi Türker Öksüz, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, üniversitenin Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, akademisyenler, çeşitli kurumların temsilcileri, yetiştiriciler ve öğrenciler katıldı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, sulanabilir tarım alanları, geniş mera ve çayırları ile tarım ve hayvancılık konusunda doğal avantaja sahip Kars'ta 1 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının yanı sıra sofraların vazgeçilmez lezzeti kazın yetiştiriciliğin de büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan yaklaşık 1 milyon 150 bin kaz bulunduğunu, bunda 315 bin kaz varlığıyla Kars'ın ilk sırada yer aldığını anlatan Öksüz, "İlimizde kaz besiciliği yapan 50 civarında büyük işletmenin yanında yaklaşık 15 bin aile de geleneksel yöntemlerle kaz besiciliği yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızca damızlık kaz yetiştiriciliği için yüzde 75, ekonomik destek kapsamında yüzde 50 hibeli destek verilmektedir. Ayrıca Genç Çiftçi Projesi kapsamında da tamamı hibe olmak üzere kişi başı 30 bin lira destek sağlanmaktadır." dedi.

"Kaz bir kültürdür"

Milletvekili Kılıç da kentte herkesin kaz yetiştirmeyi öğrendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kaz bir kültürdür, kaz sadece diğer sektörlerdeki gibi bir üretim değildir. Sanayicilik şeklinde yaptığınız kazcılıktan ziyade halk elinde yapılmaya devam eden bir uğraş. Kaz tarlalardan ve dışarıdaki besinlerden beslenerek büyüyen ve lezzeti de bundan gelen üründür. Kars kazının diğer illerdeki kazlardan daha lezzetli olmasının nedeni ise yetişme ve beslenme tarzı ve kesim için soğuk mevsim beklenmesidir. O yüzden sanayileşme ile üretilen kazın, bizim kazın yerini ve lezzetini tutması mümkün değil."

Milletvekili Arslan ise yetiştiriciliği artmasına rağmen kazın tüketiciye yetmediğini belirterek, hem üretimin hem de bu ürünün marka değerinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalıştayda, konuşmaların ardından "Türkiye kaz yetiştiriciliğinde güncel durum ve öneriler" oturumu gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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