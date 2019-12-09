: Kars-milli gelin kars'ta 150 sporcuya tekvando öğretiyor

09.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:45

Milli gelin Kars'ta 150 sporcuya tekvando öğretiyor

Kars'a gelin olarak gelen milli sporcu Kadriye Dündar gençleri tekvandoyla tanıştırdı. Dündar, Şu anda 150 sporcum var. Türkiye şampiyonları çıkarıyoruz. Hedefimiz milli kadroda yer almak dedi.

İzmit'te tanıştığı Bülent Dündar ile 6 yıl önce yuva kuran ve Kars'ın Dikme Köyü'ne yerleşen Kadriye Dündar, 3 çocuk doğurmasına rağmen çok sevdiği tekvandoyu bırakmadı. Eşinin kick boks sporu ile uğraştığını, ancak şu anda yaşadıkları köyde çiftçilik yaptığını belirten Dündar, 3 çocuğunun da tekvandocu olduğunu söyledi. Köyde eşine yardım ettikten sonra şehir merkezindeki spor salonunda öğrencilerini çalıştırdığını belirten Kadriye Dündar (38), Bu spora 7 yaşındayken başladım. 7'si Avrupa şampiyonluğu olmak üzere birçok başarıya imza attım. Eşimle evlenip Kars'a geldim. Tekvando antrenörü olmadığı için gençlerin bu sporu yapmadığını görünce kolları sıvadım. Üç çocuk dünyaya getirdim ama sporu hiç bırakmadım. 10 öğrenci ile bu spora başladık. Şimdi sayımız 150'yi buldu. Milli Eğitim ile Geçlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırdığım sporcuların Türkiye çapında derece yapmasını istiyorum. İl, bölge ve çeşitli turnuvalarda şampiyonluklarımız var ama hedefimiz önce Türkiye şampiyonluğu, sonra da milli takıma girmek. Çocuklarım da benim gibi bu sporu yapmaya başladı. Salondaki kızlarımızın sayısı erkeklere yaklaşıyor diye konuştu.

Kent merkezine çok yakın olan Dikme Köyü'nde yaşadıklarını sözlerine ekleyen Dündar, Her sabah uyanıp evin işlerini yaptıktan sonra ahırda eşime yardım edip spor salonuna geliyorum. Burada yoğun bir tempo ile çalışıp, tekvandoyu en iyi yerlere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Çalıştığımız yerin bir aile ortamı olduğunu gören çoğu aile, çocuklarını getirip bize teslim ediyor. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Bunların kısa sürede milli takıma gireceğini ümit ediyorum dedi.

Kars Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Rabia Günçe, tekvando ile Kadriye hoca sayasendi tanıştığını belirterek, Altı yıldır tekvando yapıyorum. Birçok derecem var. Arkadaşlarım buraya geliyordu ben de gelince Kadriye hocam sayesinde bu spora başladım. Sporun çok faydasını gördüm. En azından kendimizi ya da yanımızdaki bir arkadaşımıza savunabiliyoruz. Benim akranlarıma tavsiyem spor yapmaları. Bu tekvando ya da bir başkası olabilir. Ama sporsuz kalmasınlar diye konuştu.

Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Su Yardım ise, Iğdır ve Kars'ta birinciliğim var. Bir yıl önce başladığım bu sporu çok seviyorum. Kadriye hocama ve aileme teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: DHA

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