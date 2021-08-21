Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU
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Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KARS'ın Susuz ilçesine bağlı köylerde başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi.

KARS'ın Susuz ilçesine bağlı köylerde başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Aynalı köyünde evlerinde ve çatılarda mahsur kalan vatandaşlar kepçe yardımı ile kurtarıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak yağmur saat 17.00 sıralarında Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı, Alçılı, Orta kilise Ortalar, Çamurlu, Kayadibi ve Davut köyünden geçen dere yatağının taşması sonucu köylerde sele neden oldu. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 15 hane 130 nüfuslu Aynalı köyünde etkili oldu. Yaklaşık 25 dakika yağan sağanak sonrası sel suları nedeniyle köyün içerisinden geçen dere yatağı taştı. Köydeki evleri su bastı. Sel nedeniyle evlerinin çatılarına çıkarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar kepçelerle alındı. Ahır ve ekili alanların da sular altında kaldığı köylere İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sel nedeniyle Aynalı köyünde bekleyen Alçılı köyünden Muammer Atalay, İşlerim nedeniyle Kars'a gelmiştim. Dönüşte gelen sel yolları kapattı. Bizim köyden bir önceki köy olan Aynalı da mahsur kaldık. Çok şükür can kaybı yok. Ekipler yolun açılması için çalışıyor. Bu yol bir kaç köyün ortak yolu. Bazı noktalarda yola taş ve çamur gelmesi nedeniyle kapanmış. Yol açılır açılmaz köyümüze gideceğiz diye konuştu.

Öte yandan Alçılı ile Ortalar köyü kırsalında mahsur kalan arıcılar da ekipler tarafından kurtarıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU
Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU
Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU
Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU
Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU
Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU
Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU
Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU
Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU
Son dakika haber | KARS'IN KÖYLERİNDE SEL ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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