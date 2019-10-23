23.10.2019 14:34

Kars'ın köylerinde kış hazırlığı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Kars'ın köylerinde tezek hazırlıkları da tamamlandı. Köylüler kış mevsimi boyunca tezeklerle sobalarını yakıyor, yemeklerini pişiriyor ve ısınma problemlerini ortadan kaldırıyorlar.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ta köylerdeki hazırlıklar tamamlandı. Beyaz çileye hazırlıkların tamamlandığı yerleşim birimlerinden biri de, merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Aydınalan Köyü'nde yaşayanlar. Hayvan gübresinden yapılan tezekler, odun ve araziden toplanan geven bitkisiyle kışı geçirecek olan köylüler, artık zorlu günlere hazır olduklarını söylüyor.

Eşi Selda Darboğaz (53) ili birlikte yaz boyunca kışa hazırlandıklarını belirten Zeki Darboğaz (58), 20 tona yakın tezek yaptıklarını belirtti. Köylerde yıllardan beri tezek kullanıldığını belirten Darboğaz çifti, havaların soğumasıyla birlikte tezek sobasını da yakmaya başladı. Tezeklerin sobada kolay tutuşması için de, yazın dağlardan topladıkları gevenleri kullanan çift, sobanın üzerinde çay demliyor ve yemeklerini pişiriyorlar.

Evlerde ve tandırlarda kullanılan tezek sobaları, kışın sağlıklı geçmesine de sebep oluyor. Dumanının rahatsızlık vermemesi nedeniyle ev sakinleri geceleri korkmadan uyuyabiliyorlar.

KAZ KANADI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Her şeyin doğal ve organik olduğu Aydınalan Köyü'nün sakinlerinden Selda Darboğaz, sobanın üzerindeki tozların kaz kanadı ile temizlendiğini söyledi. Köylerde bu tür temizliklerin kaz kanadıyla yapıldığını belirten Darboğaz, hemen hemen her evde de kaz kanadının bulundurulduğunu ekledi.

KÖY KUMPİRİ

Tezek sobasında pişirilen organik patateslerle hazırlanan köy kumpiri de lezzetiyle damaklara hitap ediyor. Patatesin içine kaz yağı, sarıyağ ve baharat konularak hazırlanan köy kumpiri büyük bir iştahla yeniliyor.

Zeki Darboğaz, Köyde hayatımız böyle geçiyor. Çocukları evlendirdik, biz de eşimle baş başa kaldık. Yaz boyunca çalışıp kış hazırlıklarımızı tamamladık. Tezeklerimizi de kuruttuk. Tezeklerden çok istifade ediyoruz. Masraf etmeden kışlık yakacağımızı böylelikle temin etmiş oluyoruz. Tezek sobası dumanı rahatsız etmediği için çok da sağlıklı. Hayatımızdan memnunuzö dedi.

Selda Darboğaz ise köyde yaşamanın zorluklarının yanında güzelliklerinin de olduğunu, en güzelinin ise doğal yaşamak ve organik beslenmek olduğunu belirtti. Köyde bol bol temiz hava soluduklarını da ifade eden Darbogaz, tüm çabalarının çocukları ve torunlarının geleceği için olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA