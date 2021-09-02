Kars heyeti köy yollarını gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars heyeti köy yollarını gezdi

Kars heyeti köy yollarını gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars Valisi/Belediye Başkanı Türker Öksüz ve milletvekilleri beton ve parke santrali ile köy yollarında yürütülen çalışmaları yerinde gördüler.

Kars Valisi/Belediye Başkanı Türker Öksüz ve milletvekilleri beton ve parke santrali ile köy yollarında yürütülen çalışmaları yerinde gördüler.

Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, 65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı ile birlikte Kars İl Özel bünyesinde bu yıl kurulan beton ve parke üretimi yapımı gerçekleştiren santrali ziyaret ettiler.

İl Özel bünyesinde bu yıl kurulan beton ve parke üretimi yapımı için kurulan tesisi dolaşan protokol, il özel idaresi genel sekreteri Zafer Yiğit ve Genel Sekreter yardımcısı Fatih Tekcan'dan tesisin çalışması ve teknik yapısı hakkında bilgi aldılar.

Vali ve Milletvekilleri taş parke tesisinin ardından kanalizasyon ve yol yapım çalışmaları tamamlanan merkeze bağlı Dikme, Derecik ve Tekneli Köylerine giderek biten çalışmaları yerinde incelediler.

Milletvekilleriyle birlikte köy yollarında yürütülen çalışmaları yerinde gördüklerini ifade eden Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, "Köylerimizde yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceleyip durum değerlendirmesi yaptık, yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarını değerlendirdik. Bir problem var ise çözüm üretelim diye köylerimize geldik. Bizler İl Özel İdaresi imkanlarını hem de KÖYDES merkezi hükümetten bize aktarılan kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bizim için köyde yaşayan vatandaşımız her türlü konfora layıktır elbette. Onların hayatını kolaylaştırmak için, onların her gün kullandığı yolların standardını yükseltmek ve onların memnun olacağı bir yol standardına ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Vali ve Milletvekilleri Dikme, Tekneli ve Derecik köylerinde yapımı tamamlanan altyapı ve yolları dolaşarak İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi aldılar. - KARS

Kars heyeti köy yollarını gezdi
Kars heyeti köy yollarını gezdi
Kars heyeti köy yollarını gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Ezgi Mola Müge Anlı Derya Baykal
Spor Ali Koç Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kars heyeti köy yollarını gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 10:16:40. #1.16#

title