Kars Barosu hayatını kaybeden Avunca'yı andı
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Kars Barosu hayatını kaybeden Avunca'yı andı

Kars Barosu hayatını kaybeden Avunca'yı andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kağızman'da keşfe giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Metin Avunca, için meslektaşları Kars Adliye Sarayı önünde bir araya geldi.

Kağızman'da keşfe giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Metin Avunca, için meslektaşları Kars Adliye Sarayı önünde bir araya geldi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşfe gitmek üzere seyir halindeki askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Avukat Metin Avunca ve Avunca ile birlikte hayatını kaybedenler bir kez daha anıldı.

Adliye Sarayı önünde açıklamada bulunan Kars Baro Başkanı Fettah Çapkurt, "Bugün Kars Barosu olarak bizim için çok büyük bir kayıp vesilesiyle bir aradayız. 8 Haziran günü avukatlık mesleğinin ifası için yapılan keşif dönüşünde elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan kıymetli meslektaşımız Avukat Metin Avunca'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Çapkurt, "Her ölüm büyük bir acıdır, büyük bir kayıptır. Ancak henüz gençliğinin ve mesleğinin baharında olan kıymetli meslektaşımız Avukat Metin Avunca'nın görevini ifa ederken, talihsiz bir kaza sonucu vefat etmiş olması bizler için tarifi imkansız ve unutulmayacak bir acıdır. Avukat Metin Avunca ölümü göze alarak adaletin peşinden gidecek kadar cesaretli, dürüst, ilkeli ve mesleğine bağlı meslektaşımızdı. Kars Barosu ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin acısını yaşamaktadır" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından avukatlar daha sonra Adliye Sarayı'na geçti. - KARS

Kars Barosu hayatını kaybeden Avunca'yı andı
Kars Barosu hayatını kaybeden Avunca'yı andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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