Kars 2 çocuk annesi istanbul'dan köyüne döndü, büyük başarıya imza attı

16.10.2019 10:11

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Köye Dönüş' projesinden yararlanarak İstanbul'dan doğup büyüdüğü Kars'ın Ermenistan sınırındaki Yalçınlar Köyü'ne yerleşen Songül Yakın (44), büyük bir başarıya imza attı. 3 yıl önce 6 düve alarak çiftçiliğe başlayan ve hayvan sayısını 15'e çıkaran Yakın'ı ziyaret eden Vali Türker Öksüz tebrik etti, hediye olarak bir ton yem verdi.

Ermenistan sınırındaki Yalçınlar Köyü'nde yaşayan Songül Yakın, daha iyi bir yaşam ve iş umuduyla yıllar önce eşi Yakup'la birlikte İstanbul'a göç etti. Burada 2 oğlu olan Yakın ailesinin iyi bir yaşam ve iş umudu gerçekleşmedi. Tekstil fabrikasında çalışan eşinin akciğerlerinden rahatsızlanması üzerine Songül Yakın, köyüne dönmeye karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Köye Dönüş projesine internet üzerinden müracaat eden Songül Yakın'a sevindirici haber kısa sürede ulaştı. Projelerinin kabul edilmesi üzerine Yakın ailesi, 3 yıl önce köylerine geri döndü. Köyde bir ev ve ahır kiralayan Songül Yakın, daha sonra kendi imkanlarıyla başlarını sokabilecekleri bir ev ve ahır inşa etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın proje kapsamında teslim aldıkları 6 düveyle hayvancılık yapmaya başladı. Büyükbaş hayvanlarından elde ettikleri sütle peynir ve yağ yaparak bunları satan Yakın ailesi, hem geçimlerini sağladı hem de hayvan sayısını 6'dan 15'e çıkardı. İstanbul'dan geri dönerek büyük bir başarıya imza atan Yakın ailesine Vali Türker Öksüz sürpriz yaptı.

YALÇINLAR KÖYÜ'NE İLK KEZ VALİ GELDİ

Köye Dönüş projesiyle başarılı olan Songül Yakın'ı tebrik etmek için Vali Türker Öksüz, kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Yalçınlar Köyü'ne gitti. Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün ile Yalçınlar Köyü'ne giden Vali Öksüz'ü muhtar Tekin Çiftçi ve Yakın ailesi karşıladı. Köylerine ilk kez bir vali gelen muhtar ve vatandaşların kurban kesme isteğine vali izin vermedi. Kurban edilmek üzere getirilen koç geri götürüldü. Köylerinde ilk kez bir vali gördüklerini belirten köylüler, Vali Öksüz'e teşekkür etti.

VALİ TÜRKER ÖKSÜZ'DEN SONGÜL YAKIN'A ÇİÇEK TAKDİMİ

Vali Türker Öksüz, Yalçınlar Köyü'nde yaşayan Songül Yakın ve ailesini ziyaret etti. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle Songül Yakın'a çiçek vererek tebrik eden Vali Öksüz, hayvanlarını beslemesi için de 1 ton yem hediye etti. Songül Yakın'a bu azimli ve başarılı çalışmasından dolayı teşekkür eden Vali Öksüz, kadınların bu başarılarla aile bütçelerine katkı sunmalarının önemli olduğunu belirtti. Songül Yakın'ın eşi Yakup Yakın da Vali Öksüz'e teşekkür ederek, 'Eğer devletin desteği olmasaydı, köyümüze dönemezdik dedi.

Vali Öksüz, 'Bizim en önemli gücümüz üretim. Nerede olursak olalım üretmeyi başarabilirsek gelişmiş ve kalkınmış bir bölge veya ülke olabiliriz. Kadınlarımız da bu süreçte çok önemli bir rol oynuyor. Yani hep evinde, bir yandan çocuğuyla meşgul, evinin düzeniyle, evin işiyle meşgul ama bir yandan da hayvancılık yapıyor, tarım yapıyor, sebze ve meyve yetiştiriyor, buğday yetiştiriyor, hayvanına bakıyor. Hayvandan süt üretiyor, peynir yapıyor. Tüm bunlar elbette ki çok büyük ve çok önemli bir gayret. Dolayısıyla Songül Hanım'ı kutluyorum, ülkemizin üretimine yaptığı katkıdan dolayı. Başarılarının devamını diliyorum dedi.

Vali Öksüz ayrıca, '2016-2018 yılları arasında uygulanan Genç Çiftçi Projemiz vardı. Kars'ta 698 çiftçimiz faydalandı. Bu önemli bir rakam ama daha güzeli bunun yüzde 69'u kadın çiftçimiz. Dolayısıyla bu oranın kadınlarımızda yüksek olması ayrı bir sevinç kaynağıdır. Yeter ki vatandaşımız köyüne dönsün, burada üretim yapsın. Amacımız vatandaşımızı bulunduğu yerde doyurmaktır. Doyurursak ülkemiz topyekün kalkınmış olur diye konuştu.

Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün ise Songül Yakın'ın 6 hayvan alarak başladığı çiftçilikte hayvan sayısını 15'e çıkarmasının büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Songül Yakın ise, 'Projeden 6 hayvan aldım. Bundan önce İstanbul'da yaşıyorduk. Cumhurbaşkanımızın projesiyle başvurduk ve kabul edildi. Hayvanlarımızı aldık. Şu anda köydeyiz, üretiyoruz, çoğaltıyoruz, memnunuz. Vali Bey'i buraya getirecek kadar ürettiysek ve memnun bıraktıysak ne mutlu bize ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA