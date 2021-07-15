Karpuz yüklü kamyon bariyerleri aşarak dereye düştü: 1 yaralı
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Karpuz yüklü kamyon bariyerleri aşarak dereye düştü: 1 yaralı

Karpuz yüklü kamyon bariyerleri aşarak dereye düştü: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karpuz yüklü kamyon bariyerleri aşarak dereye düştü: 1 yaralı Kaza sonrası kamyondaki karpuzlar dereye saçıldı Esenyurt'ta seyir halindeki karpuz yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak dereye uçtu.

Karpuz yüklü kamyon bariyerleri aşarak dereye düştü: 1 yaralı

Kaza sonrası kamyondaki karpuzlar dereye saçıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta seyir halindeki karpuz yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak dereye uçtu. Dereye uçan kamyon sürücüsü yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kamyon kasasındaki karpuzlarında dereye dağıldığı görüldü.

Kaza saat 02.30'da Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Alkop Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif Özel idaresindeki 42 AAP 833 plakalı karpuz yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan karpuz yüklü kamyon bariyerleri aşarak dereye uçtu.

Kamyonun dereye uçtuğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırdı. Kamyon sürücüsünün bacağından yaralandığı öğrenildi.

Karpuzlar dereye saçıldı

Bariyerleri aşarak dereye düşen kamyonun kasasındaki karpuzların dereye dağıldığı görüldü.

Hurda yığınına dönen kamyonu da kaldırma çalışmaları başladı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karpuz yüklü kamyon bariyerleri aşarak dereye düştü: 1 yaralı
Karpuz yüklü kamyon bariyerleri aşarak dereye düştü: 1 yaralı
Karpuz yüklü kamyon bariyerleri aşarak dereye düştü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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