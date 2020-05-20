Karpuz tarlasından seçmece hırsızlık
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Karpuz tarlasından seçmece hırsızlık

Karpuz tarlasından seçmece hırsızlık Geceleri tarlaya giren hırsızlar karpuzların tadına ve rengine bakıp çalıyor Kabak olan karpuzları bıçakla kesilmiş halde bırakıyorlar Üretici geceleri tarlasında nöbet tutmaya başladı Antalya'nın Serik ilçesinde tarladan seçmece karpuz hırsızlığı...

20.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:46

Karpuz tarlasından seçmece hırsızlık

Geceleri tarlaya giren hırsızlar karpuzların tadına ve rengine bakıp çalıyor

Kabak olan karpuzları bıçakla kesilmiş halde bırakıyorlar

Üretici geceleri tarlasında nöbet tutmaya başladı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde tarladan seçmece karpuz hırsızlığı üreticiyi isyan ettirdi. Üretici hırsızlık olaylarına karşı, üreticiler her gece tarlalarında nöbet tutmaya başladı.Kimliği belirsiz şüpheliler geceleri gruplar halinde geldikleri tarlalarda tadına baktıkları karpuzları çalıyor. Ham ve tadı kötü olan karpuzlar geri bırakılıyor. Dün gece yine nöbete giden bir üretici ise şüphelileri tarlasında görünce önce jandarmaya ihbarda bulundu, sonra da mahalleliyi olay yerine topladı.

Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık 1 aydır gece saatlerinde karpuz hırsızlığı olayı yaşanıyor. Kimsenin olmadığı saatlerde tarlalara giren şüpheliler, karpuzların bir kısmını bıçakla keserek zarar verirken, bir kısmını da alıyor. Üreticiler ise hırsızlara karşı tarlalarına nöbet tutuyor. Gece 00.30 sıralarında motosikletiyle tarlasına giden üretici Cemil Can Küçük, tarlasındaki yaklaşık 20 şüphelinin karpuzlarını kestiğini ve yediğini fark etti. Küçük, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hırsızlık suçuna karıştığı iddia edilen şüphelileri ifadelerini almak üzere Serik İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ise tarlada yenilen karpuzların üzerinden parmak izi aldı.

Hırsızların kendisini görünce kaçtığını söyleyen Küçük, "Gece saatlerinde tarlalarımı gezerken hırsızları gördüm. Yaklaşık 20 kişi civarında şüpheli vardı. Beni görünce hepsi kaçtı. Şüphelilerin bir kısmını ağabeyimle beraber yakaladık. Jandarma ekiplerini ve muhtarı aradık. Köylüyü de hemen topladım. Birlikte bekledik" dedi.

Hırsızlık olaylarından son derece üzgün olduklarını ifade eden Küçük, "Ben gecemi gündüzümü katarak, sürekli tarlalarda geziyorum. Maddi hasarımız çok fazla. Sürekli aynı tarlamızda hırsızlık yapıldı. Biz son derece rahatsızız. Bu köyde bu olaylar sürekli oluyor. 1 ay önce benim diğer tarlamda da oldu. Sürekli geceleri yaklaşık 45 gündür bir fiil gece gündüz nöbet tutuyorum" şeklinde konuştu.

Karpuz tarlasından seçmece hırsızlık

Kaynak: İHA

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