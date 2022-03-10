Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak nerede çekildi? Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak oyuncuları kim, konusu nedir?

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ahmet Uluçay'ın ilk sinema filmi olan Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, "karpuz kabuğundan gemiye binersen çabuk inersin" mesajını konu ediniyor. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak oyuncuları kim, konusu nedir? Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ne zaman çekilmiştir?

KARPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMAK KONUSU

Biri karpuzcunun, diğeri berberin yanında çırak olarak çalışan iki çocuğun köylerinde film oynatmak için verdiği mücadeleyi anlatan film, Naif, hüzünlü ama umut dolu, sıcak bir işlenişe sahip: Recep ve Mehmet sinemaya delicesine tutkundur. Gündüzleri kasabada çalışıp, geceleri köydeki evlerinin ahırında bir yandan derme - çatma bir film projeksiyon makinası yapmaya çalışırken, diğer yandan da hayatlarını tümden değiştirecek olan rejisörlük hayalleri kurmaktadırlar. İşin içine Recep'in kendisinden yaşça büyük olan Nihal'e aşkı da karışınca, hayatlarında derin izler bırakan unutulmaz bir yaz mevsimi yaşarlar.

KARPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Ahmet Uluçay'ın halen kendisinin de ikamet ettiği, memleketi olan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde çekilen film, yönetmenin evvelce çektiği kısa filmlerinin bir nevi uzun metrajlı versiyonu olarak da tanımlanabilir.

KARPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMAK OYUNCULARI

İsmail Hakkı Taslak : Recep

Kadir Kaymaz : Mehmet

Gülayşe Erkoç : Nezihe

Boncuk Yılmaz : Nihal

Hasbiye Günay : Güler

Mustafa Çoban : Karpuzcu Kemal

Fizuli Caferof : Deli Ömer

Aysel Yılmaz

Ahmet Uluçay : Berber

Ödülleri

16. Ankara Film Festivali, Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu, Kadir Kaymaz

16. Ankara Film Festivali, Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu, İsmail Hakkı Taslak

16. Ankara Film Festivali, En İyi Kurgu, Mustafa Preşeva

16. Ankara Film Festivali, En İyi Film, Ahmet Uluçay

23. İstanbul Film Festivali,En İyi Film, Ahmet Uluçay

26. Montpellier Film Festivali, En İyi Film, Ahmet Uluçay

San Sebastian Film Şenliği, Jüri Özel Ödülü, Ahmet Uluçay

26. Siyad Türk Sineması Ödülleri, Umut Veren Genç Kadın Oyuncu, Boncuk Yılmaz

26. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Film, Ahmet Uluçay

Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Yönetmen, Ahmet Uluçay

Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Senaryo, Ahmet Uluçay

45. Uluslararası Selanik Film Festivali, Özel Mansiyon, Ahmet Uluçay

Montpellier Akdeniz Filmleri Festivali, Altın Antigone ödülü

San Sebastian Film Festivali, İkincilik ödülü

Haberler.com - Gündem