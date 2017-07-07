Karnından Çıkana Doktorlar Bile İnanamadı

67 yaşındaki Hatice Kurt isimli kadın 5 gün önce başlayan karın ağrılarına dayanamayarak Devlet Hastanesine gitti. başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Yülüklü tarafından muayene edilen kadının hemen ameliyata alınmasına karar verildi.

Ameliyatı Dr. Yülüklü, öncülüğünde bir ekip gerçekleştirdi. Dr. Yülüklü, dünyada nadiren görülen bir vaka ve buna bağlı olarak da nadiren yapılan bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "67 yaşındaki kadın hasta dört günlük bir karın ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma gibi şikayetlerle acil servise başvurdu. Hasta acil serviste değerlendirildiğinde ileri derecede karnı şiş vaziyetteydi. Karnı oldukça genişlemiş haldeydi. Yapılan tetkiklerde kalın bağırsağında bağırsak tıkanması dediğimiz bir rahatsızlık saptadık. Ama bağırsak ileri derecede genişlemiş vaziyetteydi. Hastayı stabil hale getirip acil ameliyata alma kararı aldık.

'NORMALİ 4-5 SANTİM'

Ameliyata aldığımızda kalın bağırsağı düğümlenmesi ve kendi etrafında döndüğü ve ileri derecede şişerek genişlemiş vaziyete geldiğini gördük ve bu şekilde nadir gördüğümüz bir vaka. İleri derecede şişmiş ve karın içerisinde hapsolmuş bir bağırsağı gördük ekip olarak. Yaklaşık 150 santimetre olan bağırsağın yarısını 75 santimetresini çıkartma gereği duyduk. Bağırsak çok ileri derecede genişlemişti ve bunun normali 4-5 santim kadar olacak. 20-25 santime kadar yani bir araba tekeri kadar genişlemiş bir bağırsak boyutu vardı. Kalan kısımları birleştirdik ve hastayı ameliyattan sonra yoğun bakıma dahi almayarak serviste takip ettik. Hastanın buna da ihtiyacı olmadı. Ameliyatından sonra altıncı gün de yemeğini yeyip suyunu içmeye başlamıştır ve yaklaşık 10 gün sonra da önceki eski şifalı haline kavuşturduk" dedi.

'HİÇBİR YERE ELİMİ DEĞDİRMEDİM'

Riskli bir ameliyat geçirdikten sonra sağlığına kavuşan Hatice Kurt isimli kadın ise açıklamasında şunları söyledi. "Benim bağırsak şikayetim vardı. Ben buraya şiddetli karın ağrıları nedeniyle geldi. Dört gün boyunca ağrı çektim. Sonra iyice şiştim hiçbir şey yapamadım. Hiçbir yerime elimi değdiremedim. Sağ olsun buraya gelince ameliyat etti ve kendime geldim. Şimdi hiçbir ağrım sızım yok. Sadece dikiş yerlerim acıyor onun dışında çok iyiyim sağlıklıyım. Doktorların hepsinden Allah razı olsun."

Öte yandan, Kurt'un yapılan son kontrollerinde de sindirim sisteminin normale döndüğü kaydedildi.