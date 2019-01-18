Karneler Karaaslan ve Taşçı'dan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile birlikte, Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, öğrencilere, sömestir tatilinde bol bol kitap okumalarını söyledi.

Atakum Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Okulu ile Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner İlkokulunda gerçekleşen karne törenlerine katılarak öğrencilere hediyeler veren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, görev süreçleri boyunca eğitime 8 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, AK Parti Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Özil ile birlikte Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Sömestir tatilini en iyi şekilde değerlendirin ve bol bol kitap okuyun. Ülkemizin, iyi eğitim almış, milletine faydalı bireylere her zaman ihtiyacı var. Sizleri bu ülkenin geleceği olarak görüyorum. Bu anlamda geleceğin cumhurbaşkanları, başbakanları, milletvekilleri, belediye başkanları, valileri sizler olacaksınız. Tüm öğrencilere iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Atakum Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Okulunda gerçekleştirilen karne törenine, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ile birlikte katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, burada özel çocukların gösterilerini izledi. Zihinsel engelli öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Taşçı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Eğitime destek konusunda son derece duyarlı olduklarını kaydederek, "Atakum Belediyesi olarak eğitimi her zaman ön planda tutuyoruz. İlçemizdeki okulların bahçelerini düzenliyor, alanı uygun olan okullarımıza tesisler kazandırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bakım, onarım ve tesis kazandırma anlamında 4,5 yıllık görev sürecimizde, ilçemizdeki okullara 8 milyon liralık yatırım yaptık. Eğitime desteklerimiz hızla devam edecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA