Karne hediyeleri nelerdir? 2021 en güzel karne hediyeleri! ilköğretim, ortaokul, lise okul karne hediyeleri

Öğrencilerin derslerine motive olmaları için ve başarı çıtasını yükseğe koymaları için karne hediyesi almak gerekir. Öğrencinin yaşına ve eğitim seviyesine göre alınacak doğru hediye ile eğitsel başarı ideal seviyeye çıkacaktır. İşte en güzel karne hediyeleri ve 2021 karne hediyeleri!

Eğitim öğretim yılı boyunca biriktirdiklerini karnelerine yansıtan çocuklar, bunun bir karşılığı olarak ailelerinden karne hediyesi bekliyor. Tatil dönemi boyunca aktivitelerinde kullanacakları hediyeler, onlar için unutulmaz anılar oluşturacak. İşe öğrencilere alınabilecek en güzel karne hediyeleri

OKUL ÖNCESİ KARNE HEDİYELERİ

Bu yaş grubu çocuklar için eğitsel tasarımlı oyuncaklar alınması yerinde olacaktır. Oyun setleri okul öncesi 4-5 yaş grubu için en ideal hediye olacaktır. Bu yaşta olan çocuklara hediye verilirken karne amacıyla değil daha sosyal hayat içinde gösterdikleri olumlu davranışları pekiştirmek için ödül olarak verilmelidir. Okul öncesi dönemde çocuklarda karne anlayışı tam olarak oluşmamıştır. 4-5 yaş grubu için ideal hediyeler:

• Zeka oyunları alınabilir

• Oyunca setleri, beyaz eşya, mutfak, benzeri oyuncaklar alınabilir

• Yarış arabası seti, raylı setler, tren seti benzeri oyuncaklar alınabilir

• Lego tasarımlı yap boz oyuncaklar alınabilir

• Eğlenceli eğitsel oyuncaklarla doldurulmuş okul çantası alınabilir

• Büyük boyutlu yap boz oyuncaklar alınabilir

İLKÖĞRETİM 1. VE 2. SINIF İÇİN KARNE HEDİYESİ

Bu yaş grubu için ideal hediyeler basit oyun setlerinden daha üst seviye hediyeler gereklidir. Bu hediyeler:

• Eğitici oyun setleri alınabilir

• Kumandalı araba alınabilir

• Ritm davulu alınabilir

• Müzik aleti ve kumandalı helikopter alınabilir

• Sosyalleşmeyi sağlayacak karşılıklı olarak oynanan zeka oyunları alınabilir

İLKÖĞRETİM 3. VE 4. SINIF İÇİN KARNE HEDİYESİ

Bu dönemde çocuklara gerçekçi hediyeler alınabilir.8-9 yaş grubu için psikomotor becerileri geliştiren oyuncaklar alınabilir. Bu seviye için hediye önerileri:

• Bisiklet, scooter, paten alınabilir

• Sanal gerçeklik gözlüğü alınabilir

• Spor kol saati alınabilir

• Monopoly, Scrabble tarzı zeka oyunları alınabilir

ORTAOKUL İÇİN KARNE HEDİYESİ

Bu dönem çocukları için çocuksu oyuncaklar ideal değildir. Çocuksu oyuncaklardan hoşlanmayan bu dönemdeki çocuklar için onlara büyüdüğünü hissettiren hediyeler alınabilir.

• İlgisine göre kıyafet alınabilir

• İlgisine göre lisanslı taraftar ürünleri alınabilir

• Renkli kulaklık ve müzik çalar alınabilir

• Oyun konsolları alınabilir.

LİSE DÖNEMİ İÇİN KARNE HEDİYESİ

Bu dönemden sonra artık çocuksu oyuncakları bir kenara bırakılmalıdır. Bu dönemdeki öğrencilere çocuksu hediyeler almak olumsuz tepkilere neden olabilir.Bu döneme uygun karne hediyeleri:

• Profesyonel bisiklet

• Denge scooter

• Akıllı cep telefonu

• Tablet, laptop

• Tarzını biliyorsanız uygun kıyafet

• Genç odası

• Bilgisayar konsolu alınabilir.

EĞİTSEL HEDİYELER

Çocuğunuzun yaşına ve gelişim dönemine uygun eğitsel hediyeler alarak yaz tatili dönemi boyunca çocuğunuzun gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Puzzle, keşif seti ve deney seti gibi hediyeler arasından seçim yapılabilir.

OYUN ARAÇ GEREÇLERİ

Karne alan çocukların ertesi gün ilk yapacağı şey, sokağa çıkıp oyun oynamak olacaktır. Çocuğunuzun doyasıya eğlenmesi için scooter, kaykay ya da bisiklet gibi hediyeler alabilirsiniz.

KİTAP

Çocuğunuza ne hediye alırsanız alın, mutlaka kitap da alın. Çünkü uzun yaz tatili boyunca kitap okumak bir sonraki eğitim öğretim yılına hazır olmasını sağlayacaktır.

OYUN KONSOLLARI

Çocuğunuz dijital oyunlara ilgi duyuyorsa sevdiği oyun konsollarından birin almak onu çok mutlu edecektir.

KIZ ÇOCUKLARI İÇİN HEDİYELER

Kız çocuklarına özel tasarlanmış oyuncaklar arasından kızınızın beğeninize göre seçim yaparak hediye alabilirsiniz. Boyama setleri, barbie bebek, süsleme oyuncakları ve prenses bebekler gibi hediyeler alabilirsiniz.

ERKEK ÇOCUKLARI İÇİN HEDİYELER

Erkek çocuklar için biraz daha hareketli ve enerjik hediyeler tercih edebilirsiniz. Maket helikopter, uzaktan kumandalı araba, süper kahraman maskeleri ve su tabancası gibi hediyeler arasından seçim yapabilirsiniz.