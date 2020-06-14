Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (2)
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Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (2)

DİYARBAKIRLILAR SOKAKTABingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi.

Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (2)
14.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:36

DİYARBAKIRLILAR SOKAKTA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar panik halde dışarı çıktı. Kentte halkın olası artçı depremlere karşı sokak ve caddelerdeki bekleyişi sürüyor. Depreme evinde yakalanan vatandaşlardan Serhat Özdemir, "6'ıncı kattaydım. Paniklediğimden dolayı maskemi bile almadan kendimi dışarıya attım" dedi. 

Burak EMEK-Mücahit Ceylan-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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