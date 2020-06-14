Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (2) DİYARBAKIRLILAR SOKAKTABingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi.

DİYARBAKIRLILAR SOKAKTA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar panik halde dışarı çıktı. Kentte halkın olası artçı depremlere karşı sokak ve caddelerdeki bekleyişi sürüyor. Depreme evinde yakalanan vatandaşlardan Serhat Özdemir, "6'ıncı kattaydım. Paniklediğimden dolayı maskemi bile almadan kendimi dışarıya attım" dedi.

Burak EMEK-Mücahit Ceylan-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA