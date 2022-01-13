Karlıova'da 22 köy yolu, ulaşıma kapandı (2) - Haberler
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Karlıova'da 22 köy yolu, ulaşıma kapandı (2)

Karlıova'da 22 köy yolu, ulaşıma kapandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Erzurum kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş uzaklığının düşmesiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan süt kamyonu, kayarak kar kümesine saplandı.

ERZURUM (DHA) - SÜT KAMYONU, KARA SAPLANDI

Bingöl Karlıova- Erzurum kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş uzaklığının düşmesiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan süt kamyonu, kayarak kar kümesine saplandı. Kamyon, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Bülent TEMİZ/ KARLIOVA (Bingöl),


Karlıova'da 22 köy yolu, ulaşıma kapandı (2)

Karlıova'da 22 köy yolu, ulaşıma kapandı (2)

Karlıova'da 22 köy yolu, ulaşıma kapandı (2)

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Demirören Haber Ajansı / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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