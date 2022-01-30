GEBZE, KOCAELİ (İHA) - - Karla kaplanan Tatlıkuyu Vadisi havadan görüntülendi

Temiz havayı fırsat bilip vadide yürüyüşe çıktılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Tatlıkuyu Vadisi'nin kar manzarası havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kafa dinlemek, yürüyüş yapmak için ve çocukların oyun oynamaları için uğrak noktalardan birisi olan Tatlıkuyu Vadisi karla kaplandı. Karı fırsat bilip temiz hava almak isteyen vatandaşlar, karla oynamak isteyen çocuklar vadiye akın etti. Beyaz gelinliğini giyen vadinin güzelliği ise drone ile havadan görüntülendi.

"Manzara çok güzel, hava çok güzel"

Fırsattan istifade arkadaşlarıyla yürüyüş yapmak için Tatlıkuyu Vadisi'ne geldiklerini belirten Şifa Başaran, "Uzun zamandır kar yağmıyordu. Hava çok güzel, arkadaşlarımızla dışarıya çıkalım dedim. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazımdı. Manzara çok güzel, hava çok güzel. Kuşlar ötüyor, su akıyor, sesler harika. Yürüyüşe çıktık. Evde zaten çok bunalmıştık. Bir dışarıya çıkalım, temiz hava alalım, doğanın havasını alalım dedik" dedi.