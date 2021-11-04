"Kariyer ve İstihdam Fuarı" Tuzla'da başladı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kariyer ve İstihdam Fuarı" başladı.

Tuzla Marina Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi'nde yapılan açılışa Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölge Müdürü Ayla Dev ile yaklaşık 120 firma temsilcisi ve iş arayan bazı vatandaşlar katıldı.

Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada fuarı geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tuzla'nın organize sanayi ve kuruluşlarıyla lokalize olarak istihdam konusunda büyük avantajlarını kullanmaya çalıştığını belirten Yazıcı, "Aslında şehircilik açısından dezavantaj oluşturacak olan çok fazla iş yerinin ve sanayi kuruluşunun bulunduğu bir şehirde, en azından istihdam ve ekonomi katma değeri açısından bu işi avantaja çevirme ve bunu da vatandaşımızın çok kıymetli olan iş talebini karşılayacak bir fuar havasında gerçekleştirmeyi düşündük." dedi.

Kaymakam Akça ise İstanbul'da bulunan 8 organize sanayi bölgesinin 5'inin Tuzla'da yer aldığını kaydetti.

Türkiye'nin en büyük tersanelerinden birine Tuzla'nın ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Akça, "Tuzla'nın nüfusu 275 bin civarında ama Tuzla'da SGK kayıtlı çalışanların sayısı 200 bin kişi. Tuzla'da 12 bin 550'ye yakın iş yeri var. Yani Tuzla çalışan, istihdam üreten bir yer. Dolayısıyla değer üreten bir ilçe olarak Tuzla'da işverenimizle iş arama iradesini bir araya getirebilmek için, işverenimizle işçilerimizi buluşturmak için bu fuar düzenleniyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ile Kaymakam Akça açılış kurdelesini kesti.

Firma temsilcileri ile iş arayanlar, fuardan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Toplam 3 gün sürecek fuarda, işverenlere yönelik seminerlerin yanı sıra iş hayatında mutluluk ve kariyer planlaması konulu söyleşiler yapılacak.

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