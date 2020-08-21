KARİYE MÜZESİ 75 YIL SONRA İBADETE AÇILIYOR-1
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KARİYE MÜZESİ 75 YIL SONRA İBADETE AÇILIYOR-1

FATİH'te bulunan Doğu Roma sanatının son dönem eserlerinden en önemlisi olan ve mozaik süslemelerin bulunduğu yabancı turistlerin uğrak yeri Kariye Müzesi, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ibadete açılıyor.

21.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:42

FATİH'te bulunan Doğu Roma sanatının son dönem eserlerinden en önemlisi olan ve mozaik süslemelerin bulunduğu yabancı turistlerin uğrak yeri Kariye Müzesi, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ibadete açılıyor.

1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının, Danıştay 19'uncu Dairesi kararıyla iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Restorasyon çalışmalarının sürüdüğü yapı halen müze olarak faaliyet gösteriyor. Sabah saatlerinde özellikle yabancı turistlerin ziyaretlerini sürdürdüğü görüldü.

KARİYE MÜZESİ TARİHÇESİ

Kariye Müzesi olarak anılan yapı, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir yapı kompleksi olan Khora manastırının merkezini oluşturan yapısı, kent surlarının dışında kalması nedeniyle, binaya Grekçe "Kırsal alan" ya da "Kent dışı" anlamına gelen "Khora" ismi uygun görülmüş. Yapının kesin olarak inşa tarihi bilinmiyor; ancak, 6. yüzyıla kadar giden bir geçmişe sahip olduğu belirtiliyor. 6. Yüzyıl'da İmparator Justinianus (527-565) tarafından harabe halinde olan bir şapelin yerinde 536 yılında yeniden inşa ettirilmiş. 11. Yüzyıl'da I. Aleksios'un kayınvalidesi Maria Dukaina tarafından yeniden yapılmış. 1204-1261 yıllarındaki Latin istilasında harap olan manastır, Teodor Metokhites tarafından 14. Yüzyıl'da onarıldı. Dış narteks ve parekklesion bu dönemde yapıya eklendi. Yapı, 1296'daki büyük depremden sağlam olarak çıktı. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethi sırasında yapı, hiçbir zarar görmedi. Uzunca bir süre kilise olarak kullanılmaya devam etmiş olan Khora Manastırı Kilisesi, Sultan II. Beyazıd devrinde (1481'1512), Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından 1511 yılında camiye çevrildi ve yanına bir de medrese eklendi.

KARİYE MÜZESİ 75 YIL SONRA İBADETE AÇILIYOR-1

Kaynak: DHA

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