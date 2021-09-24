Karısını bıçaklamayı çocuğu 'baba' diye seslenince bırakmış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karısını bıçaklamayı çocuğu "baba" diye seslenince bırakmış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karısını bıçaklamayı çocuğu

Adana'da 3 gün önce iki çocuğunun gözü önünde eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da 3 gün önce iki çocuğunun gözü önünde eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı. Kocanın ifadesinde, "Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana 'Baba' diye seslenince kendime geldim ve durdum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053 Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında 22 Eylül Çarşamba günü meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinde elektrikçi olarak çalışan Burhan Dursun (36), ev hanımı eşi Tuğba Dursun'la (39) kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Öfkelenen Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla yataktaki karısını çocuklarının gözü önünde boğazından, karnından ve elinden olmak üzere 7 yerinden bıçakladı. Saldırgan ağır yaraladığı karısı Tuğba Dursun'u o halde evde bırakıp üzerine kapıyı kilitledi. Burhan Dursun, 7 yaşındaki Çınar ile 3 yaşındaki Eymen'i yanına alıp Toros Mahallesi'nde oturan ablası Nimet Küçükatay'ın evine gitti. Katil zanlısı ablasına eşini bıçakladığını söyledikten sonra çocukları emanet ederek kaçtı.

Abla Nimet Küçükatay, polisi arayarak kardeşini ihbar etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir taraftan kaçmaya çalışan katil zanlısını yakalarken diğer taraftan da Tuğba Dursun'un evine gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden polis zaman kaybetmemek için balta ile pencere önünde buluna demir parmaklıkları kırarak eve girdi. Yatakta hareketsiz halde yatan Tuğba Dursun'un öldüğün belirlendi. Genç kadının cenazesi incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan kadının cenazesi toprağa verildi.

"Ben yokken hep çevrimiçiydi"

Emniyete götürülen Burhan Dursun'un ifadesi alındı. Karısının kendisini aldattığını iddia eden katil zanlısı Dursun, "10 yıldır tartışırız ancak büyüklerimiz araya girer ve barışırdık. Bugüne kadar hiç karakolluk olmadık. Ama son zamanlarda bana hakaret ediyordu ve onurumu kırmaya başlamıştı. Ben işteyken bakımlı ben evdeyken bakımsızdı. Mesaiye kaldığım geceleri ne zaman kontrol etsem sosyal medyada çevrimiçi olduğunu görüyordum. Telefonunu kontrol edince telefonda başka birisinin attığı mesajı gördüm. Mesajı ona sorunca ağlamaya başladı. Araya tekrar büyükler girdi ve barıştık" dedi.

Eşinin dişi ağrıdığını ve doktora ödeyecekleri parayı denkleştirmeye çalıştığını anlatan Burhan Dursun şöyle devam etti: "Tuğba, 'sen bize bakamıyorsan ben bize bakacak birisini bulurum' dedi. Gururum incindi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve yatak odasına döndüm. Daha sonra yatakta uzanan eşimin boğazından, karnından ve elinden bıçakladım. Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana 'Baba' diye seslenince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle cinayet işledim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - ADANA

Karısını bıçaklamayı çocuğu baba diye seslenince bırakmış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evinin bahçesinde ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam' deyip vurmuş

Evinin bahçesinde ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam" deyip vurmuş

 Misafirliğe geldiği kızını damadının öldürdüğünü öğrenen annenin feryadı, yürekleri paramparça etti

Misafirliğe geldiği kızını damadının öldürdüğünü öğrenen annenin feryadı, yürekleri paramparça etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Muharrem İnce Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Emine Erdoğan Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karısını bıçaklamayı çocuğu 'baba' diye seslenince bırakmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:27:40. #1.17#