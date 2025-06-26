Karınca duası okunuşu! Karınca duası ne için okunur? Karınca duasının Arapça yazılışı, (Türkçe) okunuşu ve anlamı...

Karınca duası okunuşu nasıldır? Karınca duasının Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı nedir? Bu dua, Kur'an'da geçmese de, içeriğinde dinen sakıncalı bir ifade bulunmaması nedeniyle okunmasında sakınca görülmemektedir. İşte Karınca duası okunuşu ve detayları…

KARINCA (BEREKET) DUASI ARAPÇA

KARINCA DUASI ANLAMI

"Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve YakubunRabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşınsahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ilerızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)."

KARINCA DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr."

KARINCA DUASI NE İÇİN OKUNUR?

Karınca duası, halk arasında bolluk, bereket ve helal rızık dilemek amacıyla okunan manevi bir duadır. Duanın içeriğinde Allah'a yönelik övgüler, peygamberlerin ve meleklerin isimleri ile Ashab-ı Kehf'in isimleri yer alır.