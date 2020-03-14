Karın boşluğundan 40 kilogram sıvı alınan kadın sağlığına kavuştu - SİİRT Siirt'te karın boşluğundan 40 kilogram sıvı alınan kadın uygulanan tedavi ile sağlığına kavuştu.

Siirt'te karın boşluğundan 40 kilogram sıvı alınan kadın uygulanan tedavi ile sağlığına kavuştu.

Siirt'in merkez Afetevler Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk annesi 57 yaşındaki Sidret Dündar'ın 1,5 yıl önce karnı şişmeye başladı.

Tedavi için başvurduğu İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Batman gibi illerdeki bazı hastanelerde kanserden şüphelenilen Dündar, patoloji sonuçları temiz çıktığı için her seferinde taburcu edildi.

Zamanla yatağa bağlı yaşamını sürdürmeye başlayan Dündar, annesinin hayatından endişe eden çocuklarına yemek yapamaz hale geldi.

Sedyeyle götürüldüğü Siirt Devlet Hastanesinde Dündar'a gastroenteroloji uzmanı Dr. Murat Başaran tarafından yapılan tetkiklerde karın boşluğunda sıvı birikmesi tanısı konuldu.

Kalp ve karaciğer damarlarındaki tıkanıklıktan kaynaklı karnından biriken 40 kilogram sıvı alınan Dündar, 180 kilogram olarak yatış yaptığı hastaneden bir ay sonra 100 kilogram olarak taburcu oldu.

Tedavisi süren Dündar, sağlığına kavuşmuş olmaktan, çocuklarına yeniden yemek yapabilmekten mutluluk duyuyor.

"Çocuklarıma bir yıl boyunca yemek yapamadım"

Hastaneye yatırıldığı gün giydiği kıyafetle Başaran'ı ziyaret eden Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, umudunu yitirdiği bir anda şifa bulmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"1,5 yıldan beri gün geçtikçe şişkinlik artıyordu. Kanser denildi, patoloji sonuçları temiz çıktı. Şişkinliğimle ilgili kimse bana bir şey söylemedi. Hep eve gönderdiler. Siirt'e döndüğümde 3 ay yatalak kaldım, hiç kalkamadım. Çocuklarıma bir yıl boyunca yemek, çay bile yapamadım. Çocuklarımın umudu tükenmişti." diyen Dündar, sedye ile gittiği hastanede hayatının değiştiğini belirtti.

Dündar, "Murat hoca, 180 kilogram ağırlığındayken beni hastaneye yatırdı ve şırıngayla karnımdan sıvı aldı. 100 kilogram olarak taburcu oldum ve şimdi 99 kilograma düştüm. Çok mutluyum. İstediğim elbiseyi giyebiliyorum. En azından çocuklarıma bir AŞ yapabiliyorum. Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. İnsanın memleketinde böyle tedavi olması çok gurur verici." dedi.

Daha önce giyindiği elbisesini gösteren Dündar, yaşadığı sıkıntılı süreci hatırlayarak gözyaşı döktü.

Dündar, yaşadığı zorluklara değinerek şöyle devam etti:

"Bu elbisemi gördükçe çok üzülüyorum. Çünkü çok cefa çektim. Kalkıp bir bardak su getirip, ilacımı bile içemiyordum. Sağlığıma tekrar kavuştuğum ve bu elbisemi bir daha giymediğim için çok mutluyum. Bana uymayan elbisemi de ömür boyu saklayacağım."

"Hastamızı böyle mutlu görmek bizi çok sevindirdi"

Uzman Dr. Başaran da hastanın uygun tedavi ile sağlığına kavuştuğunu belirtti.

"Hastamızın, tetkikler sonucu karnındaki sıvının kalp ve karaciğer damarlarındaki tıkanıklıktan kaynaklandığını bulduk ve tedavimizi ona göre planladık." ifadesini kullanan Başaran, hastanın tedaviyle 99 kilograma düştüğünü, kendi başına yürüyebildiğini, günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiğini aktardı.

Başaran, "Hastamızı böyle mutlu görmek açıkçası bizi de çok sevindirdi. Hastamıza tedavi sürecinde yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Şu an kendisini mutlu gördüm, ben daha çok mutlu oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA