Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının rahmini muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının rahmini muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:

ABD'de yaşayan Page Davenport, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede rahminde büyüyen iki kist olduğunu öğrendi. Kadını ultrasonda muayene eden doktor ise kistlerde saç ve diş olması nedeniyle dehşete düştü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Page Davenport isimli kadın, bir süredir karın ağrısıyla boğuşuyordu. Aynı zamanda adet düzensizliği de yaşayan Davenport, doktora gitmeye karar verdi.

HEMEN ULTRASONA ALDILAR

Doktorlar, ilk muayenenin ardından kadının ultrasona girmesine karar verdi. Ultrasona bakan doktor ise gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Çünkü kadının rahmindeki iki kistte de saç ve diş oluşmuştu.

7 SANTİMETRE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kadın, rahmindeki ilk kistin 7 santimetre büyüklüğünde diğerinin ise bezelye büyüklüğünde olduğunu söyledi. Kistin nedeniyle ilgili de konuşan Davenport, bu saç ve dişlerin bir bebek fetüsünün gelişmemiş hali olduğunu ve daha sonra kistleştiğini dile getirdi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının rahmini muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hamilelik, Dünya, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title