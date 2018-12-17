Karikatürist Oğuz Aral'ın Avanak Avni Karakterinin Kadıköy'deki Heykeli Çalındı
İstanbul Kadıköy'de yaptırılan, usta karikatürist Oğuz Aral'ın ünlü karakteri Avanak Avni'nin heykeli kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
İstanbul'da Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan, ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın efsanevi karakteri Avanak Avni'nin heykeli çalındı. Heykelin çalındığını fark eden belediye personeli, polisi ararken, olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu.
AVANAK AVNİ HEYKELİ ÇALINDI
Heykeltraş Yunus Tonkuş tarafından yapılan ve Karikatür Evi'nin karşısında yer alan Avanak Avni heykeli, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Gazete Kadıköy'de yer alan habere göre, heykel, kaidesinden ayrılarak parçalandı.
POLİS OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Heykelin çalındığını fark eden belediye personeli, polisi ararken, olay yerine gelen polis de incelemelerde bulundu.
KADIKÖY'E GELENLERİ KARŞILIYORDU
Usta karikatürist Oğuz Aral'ın Gırgır Dergisi'nde ofis-boy olarak çalışan Rıza Külegeç adlı çocuktan esinlenerek yarattığı bir karakter olan Avanak Avni, Kadıköy Hasanpaşa'da Kadıköy'e gelenleri karşılıyordu.