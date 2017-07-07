Karikatürist Galip Tekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karikatürist Galip Tekin, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy'deki stüdyo dairesinin bulunduğu apartman komşularından biri, Tekin'in dairesinin bulunduğu katta gürültü duyunca Tekin'in ablasına haber verdi. Daireye gelen abla Medret Tekin dairenin girişinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Boyacıköy çıkmazındaki olay yerine gelen polis ilk incelemede Tekin'in vücudunda şüpheli bir bulguya rastlanmadı. Tekin için Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine annesi Yüksel Tekin, ablası Nedret Tekin, oyuncu Hasan Kaçan, Suat Özkan, Suzan Kardeş, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Vedat Özdemiroğlu ve çok sayıda yakını ve öğrencisi katıldı. Ailesi ve sevenleri cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.



Cenazeye katılan ünlü oyuncu Hasan Kaçan, "Bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Çocukluk arkadaşıyız, beraber büyüdük beraber sabahladık. Bu hayalden başka bir hayale yolcu ettik. Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin en büyük çizgi romancılarından birini kaybettik. Galip Tekin çok özel bir çizerdi" ifadelerini kullandı.



Öğrencisi Tuğçe Koç, "Söylenecek çok şey var. Bir hoca değil baba olmuştu o. Kelimeler boğazıma tıkandı konuşamıyorum. 5-6 ay olmuştu en son görüşmemizin üstünden geçeli" dedi.



Galip Tekin kimdir?



Kariyerine Oğuz Aral yönetimindeki dönemin en çok satan mizah dergisi Gırgır'da başlayan Galip Tekin, 20 Nisan 1958 Konya doğumlu. Fantastik ve bilim kurgu tarzdaki eserleriyle tanınan çizgi romancıdır. - İSTANBUL