Zonguldak'ta karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş

Konuşmak için kahvaltıya gittiği çifti silahla vurarak öldüren ardından da intihar eden zanlı. 17 yaşındaki kızlarına SMS attığı için şikayet edecek olan çifti savcılığa gitmemeleri için öldürdüğü iddia edildi.