Zonguldak'ta karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş
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Zonguldak'ta karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş

30.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:47

Konuşmak için kahvaltıya gittiği çifti silahla vurarak öldüren ardından da intihar eden zanlı. 17 yaşındaki kızlarına SMS attığı için şikayet edecek olan çifti savcılığa gitmemeleri için öldürdüğü iddia edildi.

Sabah saatlerinde Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı 690 Evler Mahallesi G-3 Blokta meydana geldi. Cevat Saydam sabah saatlerinde Hüseyin Kumuz ile konuşmak için evlerine kahvaltıya gitti. İddialara göre Hüseyin Kumuz'un 17 yaşındaki kızına SMS atıldığı gerekçesiyle zanlı ile ailenin aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. Anne Cemile Kumuz'un Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunacağını söylemesi üzerine zanlı Cevat Saydam'ın karı koca çifte kurşun yağdırdığı iddia edildi.

Karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş

KAÇTIKTAN SONRA KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından hızlıca evde çıkarak 67 AAS 846 plakalı aracına binerek kaçan Saydam, bu kez kendi kafasına sıkarak intihar etti. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan otopsi işlemleri sonrası cenazeler yıkandıktan sonra ailelere teslim edilecek. Cenazelerin yarın Alaplı Gümeli Beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan 4 çocuklu Kumuz ailesinden geriye ise mutlu aile fotoğrafları kaldı.

Zonguldak'ta karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş
Zonguldak'ta karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş
Zonguldak'ta karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş
Zonguldak'ta karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR

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