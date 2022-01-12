Karı koca 5 saat arayla korona virüsten öldü - Haberler
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Karı koca 5 saat arayla korona virüsten öldü

Karı koca 5 saat arayla korona virüsten öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mersin'in Tarsus ilçesinde karı koca 5 saat arayla korona virüsten hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde karı koca 5 saat arayla korona virüsten hayatını kaybetti.

Korona virüs nedeniyle hastanede tedavi gören Emin Yıldırım (80) hayatını kaybederken, 57 yıllık eşi Aygül Yıldırım (73) da 5 saat sonra kurtarılamadı.

Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce korona virüse yakalanan Aygül- Emin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 57 yıllık evli Yıldırım çifti, hastanede tedaviye alındı. Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi. Yıldırım çiftinin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Aygül- Emin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. - MERSİN

Karı koca 5 saat arayla korona virüsten öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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